CNBC: Joven del sur de California triunfa con un negocio millonario tras ser rechazado en facultades de medicina

En 2014, acababa de terminar la universidad y pensé que tenía mi vida planeada: ir a la facultad de medicina, obtener un trabajo de seis cifras como médico y enorgullecer a mis padres.

Nada de eso funcionó. Me di cuenta de que odiaba la sangre y las agujas, y me rechazaron en más de 15 facultades de medicina. Mis padres no estaban tan contentos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

De 2014 a 2019, asumí tareas secundarias de tutoría, hice algunos trabajos como modelo, comencé un negocio de envío directo e incluso trabajé como agente de bienes raíces. Pero nada fue consistente en generarme un flujo de ingresos constante.

Después de varios intentos comerciales, finalmente encontré algo que funcionó: publicar consejos financieros en YouTube, Instagram y TikTok.

En 2021, mi negocio de creación de contenido generó $1.5 millones en ingresos, y mi madre dejó de enviarme ofertas de trabajo.

ASÍ CONSTRUÍ UN NEGOCIO DE $1.5 MILLONES ANUAL

Había estado publicando en YouTube desde 2006, pero el contenido era aleatorio e inconsistente. Así que decidí seguir con el tema que más me emocionaba: el dinero.

Al crecer en una familia dolorosamente frugal, siempre me interesó pensar en formas de ser más inteligente para ganar, ahorrar e invertir.

En 2018, creé un nuevo canal de YouTube dedicado al asesoramiento financiero. Publicaba casi todos los días, así como en Instagram y TikTok.

Mis primeros videos recibieron alrededor de una docena de visitas cada uno, la mitad de los cuales eran de mi madre. Todavía ganaba la mayor parte de mi dinero a través de trabajos ocasionales y actividades secundarias.

Pero en abril de 2020, aproximadamente un mes después de que el covid-19 fuera declarado pandemia, noté un aumento en el interés por el contenido relacionado con estímulos de dinero. Ese mes, publiqué 20 videos de YouTube sobre los esfuerzos de estímulo y ayuda. Uno de mis videos se volvió viral, lo que me generó $10,078 en ingresos publicitarios y 30,300 suscriptores.

En mayo, publiqué 19 videos y gané $15,791 en ingresos publicitarios. Y en junio, conseguí mi primer acuerdo de patrocinio con Foundr, una empresa de educación en línea; me pagaron $250 para crear una publicación de TikTok.

Seguí experimentando con diferentes tipos de contenido de video para ver cuál era más efectivo para aumentar mi audiencia y atraer el interés de las marcas.

En noviembre, después de asegurar otro acuerdo de asociación y alcanzar alrededor de 200,000 suscriptores, decidí lanzar mi primer curso en línea para enseñar a las personas cómo iniciar sus propios canales de YouTube exitosos.

En 2021, agregué el marketing de afiliación a mis flujos de ingresos. Gané $ 86,000 en enero, luego escalé a un promedio de $ 150,000 por mes en 2021.

CÓMO LOGRAR VARIAS FUENTES DE INGRESOS

Hoy tengo más de 650,000 seguidores en YouTube. En lo que va del año, he ganado alrededor de $197,700 por mes a través de cinco flujos de ingresos, varios de los cuales generan ingresos pasivos. En un momento, gané $245,000 en un mes.

Lo que me encanta del negocio que he construido es que puedo elegir cuándo y dónde trabajar. Algunos días trabajaré cero horas y otros días trabajaré 12 horas. En promedio, trabajo 35 horas por semana.

Así es como construí cada uno de mis flujos de ingresos:

1. Marketing de afiliados: 40% de los ingresos mensuales

Con el marketing de afiliación, gano una comisión por promocionar los productos o servicios de otra marca. Publico enlaces de afiliados en las descripciones de mis videos de YouTube y en mi sitio web, luego me pagan cada vez que alguien es dirigido a la página del producto de una marca o realiza una compra.

Para generar ingresos pasivos a través del marketing de afiliación, debe incluir enlaces en contenido específico en un nicho que la gente esté buscando. Esto puede generar clics durante meses, incluso mucho después de haber publicado.

Por ejemplo, enlazo subtítulos basados ​​en términos de búsqueda populares, que encuentro usando la herramienta Tendencias de Google.

Obtengo la mayoría de mis ofertas de afiliados a través de plataformas de gestión de asociaciones como Impact Radius, Partnerstack y Share-A-Sale.

Los creadores con cualquier tamaño de audiencia pueden usar estos sitios web para buscar y unirse a programas de enlaces de afiliados.

2. Patrocinios de marca: 25% de los ingresos mensuales

Con los patrocinios de marca, las empresas esencialmente me pagan para mencionarlos en uno de mis videos o en mi sitio web.

Las marcas generalmente se comunican conmigo a través de la dirección de correo electrónico en mi perfil de YouTube, pero también trabajo con agencias como Spacestation para asegurar más patrocinios.

Encontrar un nicho me ayudó a desarrollar una audiencia leal y auténtica, lo cual ha sido crucial para mi éxito. Respondí preguntas financieras relacionadas con covid-19 que nadie más estaba tratando. Luego tomé los conceptos con la participación más alta de la audiencia y seguí con ellos.

Encuentre su propio nicho preguntando: ¿Cuál es un problema específico que puedo resolver con mi historia y conocimiento único?

Comprenda los entresijos de su audiencia, como su edad, ubicación e intereses generales. Durante el proceso de negociación, recuerda a las marcas por qué esa audiencia es valiosa para ellas.

3. Anuncios de YouTube: 25% de los ingresos mensuales

Obtengo otra cuarta parte de mis ingresos de los anuncios de YouTube Adsense que aparecen antes o durante mis videos de YouTube.

Para unirse a este programa, debe tener al menos 1,000 suscriptores y 4,000 horas de visualización en los últimos 12 meses. Una vez que seas parte del programa, es importante publicar constantemente y crear videos basados ​​en lo que responde bien tu audiencia.

4. Venta de cursos en línea: <5% de los ingresos mensuales

Mis cursos "6-Figure YouTube Academy" y "Personal Brand Masterclass" están alojados en Kajabi. Estos cursos tomaron meses de planificación, investigación, filmación y edición.

Para YouTube Academy, describí lo que iba a enseñar en cada video usando Notion, una herramienta de organización del espacio de trabajo en línea, luego creé diapositivas para reproducir durante cada video en Keynote. Me tomó una semana filmar más de cien videos, que edité yo mismo usando Final Cut Pro X.

A partir de ahí, organicé mis videos en Kajabi y comencé a comercializar el curso en YouTube, TikTok e Instagram. No gasto dinero en publicidad.

Los estafadores contactan a las personas en Facebook y les ofrecen enviarles dinero por parte del gobierno, con el fin de robarle su información personal y dinero.

5. Coaching: <5% de los ingresos mensuales

Me reúno con los clientes uno a uno para consultar cómo hacer que sus negocios sean más exitosos. Esta es una excelente manera de conectarme con mi audiencia y conocerlos a nivel individual.

Mis sesiones de coaching se realizan a través de Zoom, lo que me permite reunirme con cualquier persona de cualquier parte del mundo. Cobro $500 por sesión de 60 minutos.

Recientemente, comencé a construir StartupWise, una plataforma de recursos para nuevos negocios y emprendedores. También estoy trabajando en una empresa llamada Side Hustle Mastery y su boletín complementario llamado Hustle Club.

Charlie Chang es un creador de contenido y emprendedor en serie cuya misión es educar a las personas sobre finanzas personales y emprendimiento. Es graduado de UCLA y fundador de StartupWise. Síguelo en Instagram y YouTube.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Charlie Chang para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.