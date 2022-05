CNBC: estudiante de medicina de 26 años compró una casa vendiendo ropa usada; cómo lo logró

MICHIGAN - La actividad paralela de Olivia Hillier comenzó con una camiseta de $5 que encontró en una tienda de segunda mano.

Hillier, una estudiante de medicina en la Universidad de Oakland con sede en Rochester, Michigan, tenía algo de experiencia vendiendo algunas de sus propias prendas viejas en la aplicación de reventa Poshmark. Ella nunca pensó mucho en eso. Pero durante el apogeo de la pandemia de COVID-19 en 2020, se dio cuenta de que otros vendedores de Poshmark se estaban beneficiando de los hallazgos de moda de las tiendas de segunda mano.

Motivada por los préstamos estudiantiles inminentes (la matrícula de la escuela de medicina le costó aproximadamente $220,000 durante cuatro años), comenzó a estudiar sus estrategias y a usarlas para crear su propio deseo de seguir adelante.

Esa primera camiseta se vendió por $20. Desde entonces, el trabajo paralelo de Hillier ha generado más de $117,000 en ingresos totales, incluidos $85,000 solo el año pasado. Actualmente tiene un promedio de $6,000 a $7,000 de ganancias por mes, según documentos revisados ​​por CNBC Make It, ayudándola recientemente a comprar una casa de cinco habitaciones.

"Si no hubiera tenido este negocio, ni siquiera tendría una cuenta de ahorros", dijo Hillier, de 26 años, a CNBC Make It. "Y tendría que pedir préstamos para cubrir mis gastos de manutención, además de la matrícula".

Hillier se gradúa de la escuela de medicina el viernes e inmediatamente se mudará a Kansas con su esposo para comenzar una residencia en medicina familiar. Ella dice que los ingresos de su trabajo le ayudaron a cubrir $25,000 en tarifas de cierre y un pago inicial de su nuevo hogar, y cubrirán con creces sus pagos de hipoteca de $2,100 por mes.

Así es como Hillier construyó su trabajo secundario:

ADAPTANDO SU MODELO DE NEGOCIO

La investigación de Hillier comenzó en agosto de 2020, cuando notó que otros vendedores de Poshmark estaban publicando miles de artículos que posiblemente no podrían haber sido de sus propios armarios. Se enteró de que muchos obtenían sus inventarios de tiendas de segunda mano y minoristas como Nordstrom Rack y TJ Maxx.

Pasó los dos meses siguientes probando los métodos de varios vendedores. Se centró en un estilo, piezas llamativas vintage vibrantes, porque esos artículos se vendían más rápido. Su tienda ganó terreno con una audiencia de "jóvenes profesionales" compuesta principalmente por mujeres de 25 a 40 años, dice ella.

Pero ella no estaba ganando mucho dinero. Inicialmente, cobraba de $20 a $30 por artículo, independientemente de la fuente de cada artículo. Después de investigar por qué piezas similares se vendían comúnmente, tanto en Poshmark como en minoristas populares, se adaptó. Ahora, sus vestidos, que dice que son sus artículos más populares, se venden cada uno entre $ 25 y $ 200, según la marca y el valor minorista.

Sin embargo, el trabajo de Hillier realmente no avanzó hasta que encontró una rutina para equilibrar la venta de ropa con la escuela de medicina.

Los viernes, iba de la clase a las tiendas de segunda mano y pasaba esas tardes clasificando y limpiando ropa. Los domingos, modelaba y tomaba fotos de su nuevo stock. Los lunes, entre las rotaciones de hospitales, subía los nuevos productos a su armario Poshmark. Y cada dos días, iba corriendo a la oficina de correos.

"Tienes que ser disciplinado y tener una rutina", dice Hillier. "Si no me gustara tanto, no tendría tiempo para ello".

AMPLIANDO SU ARMARIO

Hillier dice que ahora pasa entre 20 y 40 horas a la semana comprando, publicando y enviando ropa. Su gran inventario, ahora con más de 1100 artículos, ha ayudado a mantener los ingresos constantes, incluso en las semanas en que el hospital se hace cargo de su vida.

El sistema no es perfecto. Por ejemplo, Hillier señala que Poshmark se queda con el 20% de cada compra por encima de $15. Depop, una plataforma competidora, solo se lleva el 10%. Y Facebook Marketplace actualmente no cobra nada a los vendedores con una tienda de Facebook.

Para Hillier, los servicios amigables para el vendedor de Poshmark hacen que las tarifas valgan la pena. Cuando alguien compra un artículo en Poshmark, la plataforma envía por correo electrónico una etiqueta al vendedor con un peso y una dirección de envío preestablecidos. Todo lo que el vendedor debe hacer es pegar la etiqueta en la caja y dejarla en la oficina de correos.

La plataforma también ayuda con las quejas y devoluciones de los compradores, con lo que Hillier dice que, de lo contrario, tendría problemas.

"Es difícil negociar con la gente a veces, y no puedes complacer a todos", dice ella.

Las tarifas de la plataforma no parecen estar frenando el progreso de Hillier. Su actividad paralela ya generó más de $ 55,000 en ingresos en 2022.

En su nuevo hogar en Kansas, Hillier y su esposo, un piloto comercial de SkyWest Airlines, ya han designado una "habitación Poshmark". Parte del dinero de su trabajo secundario paga la hipoteca de la casa. El resto, dice, se destinará a muebles nuevos, viajes, sus dos perros y pagos de préstamos estudiantiles.

"Muchas personas no pueden conseguir un trabajo estable en la escuela de medicina porque no tienen el tiempo ni la flexibilidad", dice Hillier. "Es agradable no solo tener tiempo para hacer algo que me gusta, sino también permitirme otras cosas… Quiero mantener este negocio en marcha durante la residencia y espero continuarlo cuando sea médico asistente".

