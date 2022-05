CNBC: Los problemas de los nuevos ricos que heredan millones de dólares o ganan la lotería

Los asesores financieros dicen que los nuevos ricos no deberían hacer nada al principio excepto hablar con un profesional de impuestos sobre lo que le deberán al Tío Sam.

Después de esperar un tiempo, consulte a un asesor financiero y otros expertos para elaborar un plan para hacer que su nueva riqueza sea sostenible.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El dinero, por todas las oportunidades que brinda, puede ser una fuente importante de estrés y ansiedad si no está acostumbrado a tenerlo.

Llegar a una riqueza repentina, ya sea a través de una herencia, una ganancia inesperada en su carrera o suerte en la lotería, puede crear serios desafíos emocionales y financieros para las personas que no han tenido mucho dinero en sus vidas.

“¿Seguirás trabajando? Comprar una casa nueva; ¿escuela privada para los niños? dijo Barry Glassman, planificador financiero certificado y fundador y presidente de Glassman Wealth Services, en Vienna, Virginia.

“La riqueza repentina ofrece mayores opciones, pero puede causar muchos problemas y ansiedad debido a la gran cantidad de decisiones que hay que tomar”, agregó.

Piense en los atletas profesionales. La investigación realizada por la Oficina Nacional de Investigación Económica en 2015 encontró que el 15,7% de los jugadores de la NFL se declararon en bancarrota dentro de los 12 años posteriores a la jubilación, a pesar de que muchos de ellos ganaron millones de dólares en sus carreras.

Según Sports Illustrated, un asombroso 78% de los jugadores de fútbol retirados se encontraban en serios problemas financieros solo dos años después de dejar el juego. Las estadísticas fueron solo un poco mejores para los jugadores profesionales de baloncesto.

Los atletas jóvenes que se vuelven millonarios de la noche a la mañana no son los únicos que luchan con la buena fortuna. Las personas que reciben grandes sumas de dinero a menudo experimentan dificultades para administrarlo bien. Entonces, ¿qué debe hacer si es el beneficiario de una ganancia inesperada?

“No haga nada por tener un buen año”, dijo Sheryl Garrett, CFP y fundadora de Garrett Planning Network en Eureka Springs, Arkansas. “No llame a un asesor financiero y no le cuente a la gente detalles al respecto, con la excepción de hablar con un buen abogado de impuestos”.

Glassman tiene el mismo consejo. “No compre nada, no haga ninguna inversión y no pague deudas”, dijo. “Puedes tomar esas decisiones en unos pocos meses.

Garrett también advierte a las personas que tengan cuidado con la ilusión de grandes números. Una situación que ella ve con frecuencia involucra a clientes a los que se les ofrece una compra total de sus pensiones de beneficios definidos.

Las personas a las que se les ofrece un pago de $400,000 en lugar de un pago mensual de $2,500 por el resto de sus vidas, por lo general toman la suma global, incluso si el pago mensual tiene más sentido financiero.

“Tenemos el sesgo de pensar que grandes sumas de dinero durarán mucho tiempo”, dijo Garrett. “Hay tanta motivación para tomar la gran suma global y tanto que quiere separarnos de ese dinero”.

Incluso las personas que experimentan ganancias inesperadas mucho mayores enfrentan desafíos para administrarlas de manera efectiva.

Glassman tiene clientes que han vendido negocios por millones, y ellos también compran cosas y hacen inversiones que agotan su riqueza a largo plazo.

“Tuve un cliente que ganó $15 millones después de vender su negocio”, recordó. “Él obtuvo $4 millones para comprar bienes raíces y se quedó con $11 millones y $100,000 en nuevos gastos anuales”.

No es que no debas comprar una casa, un auto o un bote para ti o para otra persona si eso es lo que realmente quieres. El problema con la buena fortuna repentina es no gastar el dinero demasiado rápido, prodigando regalos a familiares y amigos o haciendo malas inversiones.

No es garantizar que su nueva riqueza sea sostenible. En otras palabras, necesita un plan financiero.

Después de “no hacer nada” y consultar a un contador público certificado, su próximo paso debe ser encontrar un buen asesor financiero que lo ayude a administrar su patrimonio y asegurarse de que dure.

“El desafío es priorizar lo que es importante para ti”, dijo Glassman. “Es posible que desee pagar los préstamos estudiantiles o comprar una casa para mamá o una motocicleta para usted.

“Por lo general, no puede ser todo”, agregó. “Un buen asesor financiero lo ayudará a pensar en esas prioridades y hacer que el dinero trabaje para ayudarlo a alcanzar sus objetivos”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Andrew Osterland para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.