CNBC: Una mujer pasó de $10,000 a $2 millones, ahora enseña su truco para ser adineradas

Construir riqueza es genial. Ese es un mantra de Modern Blk Girl, una comunidad destinada a enseñar a las mujeres negras la importancia de invertir y crear riqueza que fue fundada por Tiffany James cuando solo tenía 25 años.

Como la mayoría de los recién graduados universitarios, James tenía deudas de préstamos estudiantiles y vivía apenas dentro de sus posibilidades cuando un compañero de trabajo le sugirió que usara un cheque de pago para comprar acciones en Tesla en 2019 cuando las acciones costaban entre $60 y $70 cada una.

"Ese fue mi primer contacto real con la inversión", dijo.

Desde entonces, James, que ahora tiene 27 años, convirtió su inversión inicial de alrededor de $10,000 en más de $2 millones al agregar una combinación de compañías de crecimiento a largo plazo, fondos cotizados en bolsa de S&P SPDR y acciones de chips de semiconductores, entre otras inversiones (todavía posee algunos Tesla).

Pero James, la hija de inmigrantes jamaicanos y haitianos, continúa viéndose a sí misma como una extraña en un mundo de hombres en su mayoría blancos con “títulos elegantes”.

“Para las personas de color, era algo de lo que no se hablaba”, dijo sobre invertir. “Es muy intimidante, tiene su propio idioma único y si no estás al tanto de ese idioma, puede ser muy difícil de entender”.

De hecho, el mercado de valores fue la principal fuente de creación de riqueza en Estados Unidos durante la pandemia, así como el principal impulsor de la desigualdad de riqueza.

El 10% más rico de los hogares estadounidenses ahora posee el 89% de todas las acciones de EEUU, un récord, según datos de la Reserva Federal.

Casi el 70% de sus ganancias de riqueza en los últimos dos años, uno de los auges de riqueza más rápidos de la historia reciente, provino de las acciones.

Millones de nuevos inversionistas ingresaron al mercado por primera vez durante la pandemia (gracias, en parte, a aplicaciones de negociación de acciones como Robinhood) y, sin embargo, el 59% de las mujeres negras y el 48% de las hispanas no poseen acciones individuales, fondos mutuos, bonos, fondos cotizados en bolsa, criptomonedas o bienes raíces, en comparación con el 34 % de las mujeres blancas y el 23 % de los hombres blancos, según una encuesta reciente de CNBC/Momentive Invest in You.

James y un grupo de otras mujeres millenials tienen como objetivo cambiar eso con consejos prácticos de inversión expresados ​​de una manera atractiva y accesible, lo que a James le gusta llamar "charla de amigas, pero aprendizaje de acciones".

"Tienes gente como yo que te dice 'oye, esto es lo que es posible'".

Su enfoque se está poniendo de moda, rápidamente. Ahora, con una comunidad de más de 225,000 (en su mayoría) mujeres, James se considera a sí misma "una comerciante minorista con una vista panorámica" en un momento que ella llama "un renacimiento de la riqueza".

El consejo no es gratis: las clases, que incluyen "1k a 100,000K en 1 año", comienzan en poco menos de $100 y una suscripción mensual es de $130, aunque hay contenido introductorio disponible sin costo.

Pero James también está feliz de compartir lo que sabe con otras mujeres.

“Si educas a una mujer, educas a un pueblo”, dijo. “Si una mamá comienza a invertir, se lo dice a sus hijos”.

Estas son sus tres estrategias clave para comenzar:

1. Prepárate para hacer riqueza

Aunque la guerra en Ucrania, la inflación y el aumento de los precios del combustible están sacudiendo los mercados, los mejores días no necesariamente han terminado, dijo James.

“Cada vez que pasas por eventos traumáticos, generalmente hay un rebote”.

Sin embargo, es importante aprender algunas "técnicas" para identificar los niveles clave de soporte y resistencia y centrarse en empresas con fundamentos sólidos, y luego buscar oportunidades para comprar.

La próxima división de acciones de 20 por 1 de Amazon, por ejemplo, podría ser una oportunidad para obtener algunas acciones asequibles del gigante minorista.

2. Piensa en términos generales

No te limites a los nombres que conoces. Por ejemplo, si te encanta Apple, ve más profundo, dijo James.

Hay otros componentes que intervienen en la construcción de algunos de sus productos favoritos, como los teléfonos inteligentes. “Los chips son geniales”, dijo James.

La actual escasez de suministro de semiconductores ha afectado a la industria de productos electrónicos de consumo, pero las cosas podrían mejorar en la segunda mitad del año.

3. No tengas miedo

“Hay cosas más aterradoras con las que lidiamos todos los días como mujeres”, dijo James.

Para generar riqueza, “invertir es una necesidad, no una opción”, dijo, y ganar dinero en el mercado le abrirá las puertas a una mayor libertad financiera e independencia para hacer lo que quiera.

“Podemos vivir la vida que queremos vivir”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jessica Dickler para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.