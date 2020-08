Joven hispana relata su experiencia en el campo médico durante la pandemia

Trabajar en el campo médico no es una tarea fácil, especialmente durante una pandemia mundial.

COVID-19 ha cambiado la vida de personas alrededor del mundo.

Se han reportado más de 200,000 casos tan solo en el condado de Los Ángeles desde el inicio de la pandemia con más de 5,000 muertes.

Algunos se están adaptando a la “nueva normalidad” usando máscaras y guantes para hacer sus mandados diarios, mientras que otros arriesgan sus propias vidas para salvar a los que luchan por sobrevivir en un hospital.

Julie Muñoz es una residente del condado de Los Ángeles de 28 años que se ha encontrado en primera línea durante la pandemia de coronavirus.

“Ha sido una experiencia muy reveladora”, dijo Muñoz sobre su trabajo. “He sido testiga de algunos de los momentos más conmovedores y también de los más desgarradores. Ha habido muchos momentos en los que comienzo a reflexionar y a preguntarme si esto es la vida real”.

Muñoz trabaja como técnica de emergencias médicas para una empresa de transferencia entre centros médicos y también es voluntaria en el Departamento de Emergencias del centro médico del condado de Los Ángeles y USC.

En un día de trabajo típico, Muñoz se encuentra transportando pacientes al hospital y centros de atención, realizando llamadas de apoyo vital básico y transportes de cuidados críticos, así como asistiendo con llamadas debido al aumento en las llamadas de emergencia al 911.

En cuanto a su trabajo como voluntaria con LAC+USC, Muñoz solía trabajar con pacientes que necesitaban asistencia con sillas de ruedas, carritos para los pacientes, abastecimiento de suministros y ayudando a los visitantes a navegar por el hospital.

Sin embargo, la pandemia ha cambiado su trabajo diario.

Ahora se les pide a los voluntarios que ayuden con el proyecto de cambio de marca de más de 200,000 máscaras N95, la distribución de alimentos para el personal del hospital y la limpieza de las áreas de superficie de alto contacto en todo el hospital, explicó Muñoz.

Antes de recoger a un paciente, ella debe estar completamente equipada con una bata de aislamiento, una mascarilla quirúrgica, una mascarilla N95, gafas protectoras, un protector facial y un gorro quirúrgico.

“Entro a cada turno sabiendo que voy a exponerme y esperando no traerlo a casa”, dijo Muñoz.

Un tema de preocupación que surgió desde el inicio de la pandemia fue la falta de responsabilidad de la generación más joven a la hora de tomarse en serio esta pandemia.

Los reportes de jóvenes que reservan vuelos baratos y organizan reuniones con amigos en entornos sociales aún se pueden ver hoy, meses después de que la nación ha estado luchando para frenar la propagación del COVID-19.

Ha llegado al punto en que el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, ha tenido que autorizar la suspensión de servicios públicos para evitar fiestas durante la pandemia.

Pero para los jóvenes en la generación del milenio como Muñoz, que están viendo de primera mano los peligros de este virus mortal, saben que no es algo que deba tomarse a la ligera.

“... Cuando vi que la gente estaba tratando de reservar vuelos y lo hacía como si fuera la gripe normal, me quedé bastante sorprendida. Sentí que nuestra generación estaba un poco más 'despierta' y realmente vería cuán perjudicial era realmente este virus”, dijo Muñoz.

Aunque los cierres masivos de negocios y restaurantes pueden haber ayudado a aliviar la multitud de personas que salen en público y aplanar la curva, eso no garantiza que todos se lo tomen en serio.

“También creo que es difícil para las personas, en general, preocuparse por algo si no les afecta directamente a ellos oa sus seres queridos”, dijo Muñoz.

Muñoz dijo que aconsejaría a los de su generación “que realmente piensen en quienes los rodean. Ahora mismo no es un momento para ser egoístas, realmente necesitamos pensar en cómo nuestras acciones afectan a quienes nos rodean".

Científicos de la Universidad Johns Hopkins creen haber descubierto la razón del raro síntoma del coronavirus.

Aunque esta pandemia ha cambiado la forma en que vivimos nuestra vida diaria y realmente ha puesto a prueba a quienes trabajan en el campo médico, Muñoz dice que esta experiencia ha solidificado su pasión por tener un futuro en el campo médico.

Muñoz encuentra que la parte más difícil de trabajar en el campo médico durante la pandemia ha sido trabajar con las familias de los pacientes con COVID-19.

“Odio ser la persona que les dice que no pueden tener contacto físico con su ser querido, o que no podrán visitarlos en el hospital. Sé que es un momento difícil en sus vidas y necesitan que se les asegure que su ser querido estará bien, pero para contener la propagación del virus, debemos evitar esos hábitos”, dijo Muñoz.

Aunque puede ser un trabajo agotador física y emocionalmente, siempre hay algo de luz positiva para aquellos apasionados por ayudar a sus pacientes y sus familias.

“Estar ahí para ellos en su momento de necesidad y consolarlos en un momento de incertidumbre es una experiencia de humildad”, dijo Muñoz. “Sé que no tener a su familia con ellos es una experiencia estresante y si hay una manera en la que puedo ayudar a aliviar su mente, entonces siento que he hecho mi parte. No podemos darles falsas esperanzas, pero podemos hacerles saber que no están solos".

En el futuro, Muñoz planea continuar su educación para aumentar su conocimiento y experiencia en el campo médico.

“Trabajar como EMT realmente le brinda la oportunidad de establecer contactos y crecer en el campo de la medicina. Ser voluntaria en LAC+USC me ha brindado una plétora de oportunidades para aprender, establecer contactos y brindar experiencia de seguimiento en un hospital tan icónico”, dijo Muñoz.