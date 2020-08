Tendencias positivas del coronavirus en el condado de Los Ángeles

Si bien las cifras de coronavirus del condado de Los Ángeles van en la dirección correcta, la directora de salud pública del condado recordó a los residentes el viernes que el Día de Recordación y los fines de semana del 4 de julio dieron lugar a grandes picos de casos y deberían servir como advertencia contra la celebración de fiestas o grandes reuniones para el Día del Trabajo.

Al participar en una sesión de preguntas y respuestas en línea de ABC7, Barbara Ferrer señaló que dos semanas después del fin de semana del 4 de julio, el condado tuvo "nuestro peor aumento de casos y hospitalizaciones".

"Por supuesto, estamos buscando lo que podemos hacer de manera diferente en torno al Día del Trabajo", dijo Ferrer.

Ella no ofreció ningún detalle en términos de qué medidas se podrían tomar para evitar que se repitan los picos posteriores al 4 de julio y al Día de Recordación, pero Ferrer dijo que espera que la gente preste atención a las restricciones de reuniones públicas durante el próximo fin de semana del Día del Trabajo.

“Diré que espero que la gente entienda que el hecho de que algunos sectores hayan reabierto … no significa que las cosas hayan vuelto a la normalidad”, dijo Ferrer en el webcast del Canal 7. "No hay nada sobre lo normal que debamos esperar en este momento. Lo que estamos haciendo es crear una nueva normalidad en la que todavía tendremos que cumplir con las restricciones y modificaciones en la forma en que Interactuamos el uno con el otro.

“Tener una reunión, una reunión social, ir a una fiesta, invitar a cenar a personas que no son de su hogar, ir a las casas de personas que no son de su hogar, ir a la playa con 20 de sus mejores amigos … En mi opinión, estas no son actividades esenciales para realizar durante una pandemia ”, dijo. “Las actividades esenciales son ponerse a trabajar, hacer que nuestras escuelas vuelvan a abrir para que nuestros hijos puedan tener una experiencia de aprendizaje ".

“Y para que esas actividades sucedan, todos tenemos que hacer sacrificios por estas otras actividades que simplemente no pueden ser tan importantes ahora. Tenemos que encontrar otras formas de mantenernos conectados socialmente que no pongan en peligro nuestro viaje de recuperación ".

Ferrer y otros funcionarios de salud del condado en las últimas semanas han elogiado la disminución del número de hospitalizaciones y las tasas de positividad de las pruebas como señales de que el condado ha estado frenando con éxito la propagación del COVID-19.

Ferrer señaló recientemente que el condado ahora cumple con cinco de los seis criterios del estado para controlar las infecciones, quedando corto solo en la tasa per cápita de personas que dan positivo por el virus.

Hasta que el condado cumpla con los seis criterios, permanecerá en la lista de monitoreo de coronavirus del estado, lo que evita que más negocios vuelvan a abrir y requiere que los campus escolares permanezcan cerrados.

Los funcionarios de salud han elogiado a los residentes por su trabajo al apegarse a los llamados para cubrirse la cara y mantener la distancia social de los demás.

Pero las mejoras recientes en las cifras de coronavirus del condado probablemente se atribuyan en parte a las continuas restricciones que mantienen los bares cerrados y requieren que los restaurantes solo ofrezcan cenas al aire libre.

Ferrer señaló el viernes en el evento ABC7 que cuando se permitió que los bares del condado reabrieran a fines de junio, aproximadamente 500.000 personas acudieron en masa a los bares ese fin de semana.

"Eso fue mucha exposición", dijo. “Y recuerde, era poco probable que esas personas se cubrieran la cara y estuvieran adentro. No podemos volver a cometer ese tipo de errores. Ahora no. Nuestras tasas de transmisión en la comunidad son demasiado altas para que realmente cometamos un error que pone a tantas personas en contacto con otras personas sin la capacidad de tomarlas.

medidas de protección que realmente sabemos que funcionarán ".

A media tarde, el condado aún no había publicado su actualización diaria de casos y muertes por coronavirus.

El jueves, el número de muertes en todo el condado desde que comenzó la pandemia fue de 5.447 y el número total de casos fue de 227.404.

Un total de 1378 personas fueron hospitalizadas debido a COVID-19 hasta el jueves, la misma cantidad que el miércoles. El número de hospitalizaciones ha tenido una tendencia a la baja en las últimas semanas, aunque los funcionarios de salud dijeron que la disminución se ha estabilizado en los últimos días. Pero el número sigue estando muy por debajo de los aproximadamente 2.200 pacientes hospitalarios atendidos a mediados de julio.