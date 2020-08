Oficina del Cónsul de México en Los Ángeles ofrece pruebas COVID-19 gratis

Si usted ha estado batallando para conseguir hacerse una prueba de COVID-19, hay excelentes noticias, porque existe un lugar donde son gratis a cualquier persona y no hay espera para hacérsela.

Hace pocos días el Consulado de México en Los Ángeles comenzaron a ofrecer este servicio, pero al parecer, mucha gente no se ha dado cuenta que es gratis, y muy fácil de hacerse ahí la prueba.

“Está vacío, pensé que iba a haber fila”, dijo Antonio Arzeta, se hizo la prueba de COVID-19 en el Consulado de México en Los Ángeles.

No hay filas, y prácticamente, no hay tiempo de espera.

Arzeta confirmó que el proceso fue rápido y no dolió.

Arzeta le dijo a Telemundo 52 Responde que salió feliz del centro de pruebas de COVID-19 que está instalado en el Consulado de México en Los Ángeles, pues a sus 66 años, y sufriendo de diabetes, está preocupado por su salud.

“Como ando con mucosidad, por esa razón quise venir para estar seguro de que estoy bien”, dijo.

“Todos son elegibles para hacerse la prueba, independientemente si son documentados o indocumentados, la nacionalidad no importa, no tienen que ser mexicanos. Es gratuita, y pueden llegar a hacerse la prueba, no necesitan cita”, dijo Marcela Celorio, Cónsul de México en Los Ángeles.

La cónsul nos explicó que están ofreciendo éste servicio de miércoles a domingo, de 7 a.m. a 7 p.m., y tienen capacidad para atender a 250 personas diariamente, por eso les sorprende que no ha llegado mucha gente.

“Las personas no han venido como estábamos esperando, pero porque pensaban que hay un costo, pero es importante subrayar que es completamente gratuito”, agregó la cónsul.

Aunque Celorio tiene otra teoría de porqué podría ser que la gente no se esté acercando.

“Entre la comunidad hay cierta vergüenza, puede ser que les de pena decir que están enfermos, pero deben saber que el COVID-19 le puede dar a cualquier persona, no es motivo de vergüenza, y es mejor saber si lo tienen, porque podemos ayudarlos”, dijo Celorio.

Los funcionarios del consulado instan que no desaproveche la oportunidad, y los visite si necesita una prueba.

Por ahora, no necesita hacer cita, pero si usted prefiere hacerla, puede llamar de antemano al 888-634-1123, donde le ayudarán a registrarse antes de llegar al consulado.

El tiempo de espera no es ni de 15 minutos, y la cónsul aseguró que le entregarán los resultados en uno o dos días a más tardar.