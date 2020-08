Garcetti autoriza suspensión de servicios públicos en casa donde celebraron fiesta

El alcalde Eric Garcetti dijo el miércoles que autorizó a la ciudad a cortar los servicios públicos a una casa de Hollywood Hills donde se organizaron varias fiestas grandes a pesar de la pandemia de COVID-19 y las órdenes de “Más seguro en casa”, así como múltiples advertencias de las fuerzas del orden.

“Fiestas como estas pueden propagar el virus rápida y fácilmente y poner en riesgo a nuestras comunidades'', dijo Garcetti.

“Con más de 2,000 angelinos y más de 170,000 estadounidenses perdidos por COVID-19, necesitamos que todos los residentes adopten medidas de seguridad críticas para detener la propagación de este virus. Eso incluye no organizar ni asistir a fiestas que los pongan a ellos mismos, a sus vecinos y a muchos otros en riesgo”.

Su oficina no reveló la dirección de la casa donde se cortaron los servicios públicos, pero Garcetti dijo que la residencia se había convertido en un “club nocturno en las colinas”.

La casa en Appian Way fue el sitio de al menos dos grandes reuniones en las últimas semanas, informó Los Angeles Times, citando información del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

La casa es el hogar de varias estrellas de TikTok, incluido Bryce Hall, según The Times.

Rob Wilcox, portavoz del fiscal municipal Mike Feuer, le dijo a The Times que la oficina recibió una investigación criminal y está revisando si acusar al propietario de la casa de fiestas Appian Way. La casa es propiedad de Frangipani Properties, informó The Times, citando registros públicos.

Garcetti anunció el 5 de agosto que autorizaría al Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) a cortar los servicios públicos a hogares y negocios que albergan reuniones “atroces” en medio de la pandemia de COVID-19.

El LAPD respondió a las quejas de reuniones ruidosas y emitió citaciones en 13 hogares el fin de semana pasado, según The Times.

El Alcalde Eric Garcetti anunció nuevas medidas para quienes no respetan la orden de salud pública por la pandemia.

Once de las otras 13 direcciones no se enviaron a la oficina de Garcetti porque los invitados se dispersaron después de la advertencia y no ha habido fiestas adicionales en esos lugares. Pero se han agregado a una lista de hogares que han sido advertidos, y si continúan celebrándose fiestas, pueden estar sujetos a un cierre, informó el Times.

Garcetti dijo que las fiestas en casas generalmente se llevan a cabo en casas de alquiler a corto plazo, pero la ordenanza de fiestas en casas de la ciudad prohíbe las reuniones que podrían causar riesgos para la salud y la seguridad de las personas.

El sindicato de oficiales de LAPD ha rechazado el uso potencial de oficiales en los esfuerzos de Garcetti para cerrar los servicios públicos en los hogares donde se han realizado grandes fiestas.

“El alcalde Garcetti quiere reinventar la actividad policial. Debería enviar a su personal civil a apagar la electricidad de las personas y cortarles el agua”, tuiteó la Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles el 9 de agosto. “Deje que los oficiales se ocupen del aumento de tiroteos y asesinatos en Los Ángeles. Necesitamos un líder y no un contorsionista político”.