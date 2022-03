Los Ángeles eliminará el campamento de indigentes y cercará Plaza Toriumi en Little Tokyo

La ciudad de Los Ángeles cerrará y cercará este jueves una plaza de Little Tokyo que se ha convertido en el sitio de un gran campamento para personas sin hogar durante la pandemia de COVID-19, pero el plan ha provocado protestas de algunos grupos locales de defensa de personas sin hogar.

La oficina del concejal Kevin de León, quien representa el área de la plaza, dijo que la Plaza Toriumi, ubicada en las calles First y Judge John Aiso, está cerrada por mantenimiento, reparaciones eléctricas, paisajismo, cercado permanente y otros trabajos auxiliares. Un cronograma de cuándo reabrirá la plaza no estuvo disponible de inmediato.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles ha llevado a cabo actividades de divulgación desde el 16 de febrero y ha llevado a 55 personas de la plaza a refugios, aunque se estima que aún quedan entre 25 y 30 personas, dijo la oficina de De León el miércoles.

LAHSA también proporcionó referencias a 185 personas en el área para programas de abuso de sustancias, opciones de vivienda y refugio, servicios de salud mental, recursos de supervivencia y servicios relacionados con el coronavirus, según la oficina de de León.

Las personas llevadas a refugios han sido ubicadas en varias instalaciones, incluido el refugio temporal A Bridge Home, la vivienda provisional Hilda L. Solis Care First Village y colocaciones permanentes dentro del programa Project Roomkey en el Cecil Hotel, que ahora es operado por el Fideicomiso de Vivienda Skid Row, dijo la oficina de De León.

PROTESTAS POR LA MEDIDA

Sin embargo, el plan para desalojar a las personas que viven en la plaza ha ocasionado protestas por parte de J-Town Action and Solidarity, una organización comunitaria con sede en Little Tokyo que ha estado colaborando con We The Unhoused para proporcionar comidas calientes, agua y suministros a las personas que viven en el plaza todos los sábados del último año.

J-Town, junto con We The Unhoused y Ktown for All, protestaron con decenas de personas el domingo y planeaban otra manifestación para la mañana del jueves antes del cierre de la plaza por parte de la ciudad a las 10 p. m.

J-Town protesta por la expulsión de la ciudad de los residentes sin hogar, así como por las opciones de refugio que ha ofrecido, alegando que el programa Project Roomkey, que proporciona habitaciones de hotel a personas sin hogar, incluye "condiciones similares a las de una prisión y políticas restrictivas”.

Algunos residentes de Project Roomkey, incluido un grupo que se organizó el año pasado bajo el nombre de Inquilinos sin hogar contra la vivienda carcelaria, han alegado que están sujetos a toques de queda debilitantes que restringen sus opciones de empleo, así como confiscaciones de suministros, hostigamiento por parte de la seguridad, falta de privacidad y otras reglas como condición de la colocación.

J-Town exige que la ciudad cancele sus planes de cerrar la Plaza Toriumi y, en cambio, proporcione a las personas que viven allí viviendas permanentes y servicios integrales. También busca que la ciudad use los aproximadamente $1,76 mil millones que invierte en la policía cada año para viviendas y servicios permanentes para todos los residentes sin vivienda de la ciudad.

"Enviar policías letalmente armados para derribar tiendas de campaña y destruir las pertenencias de la gente no hace que la vivienda sea más accesible, y la 'vivienda' que él (de León) ofrece es temporal y similar a las prisiones", dijo Gianna Furumoto, organizadora de J-Town Action and Solidarity, dijo a City News Service el martes.

"Conocemos a muchos residentes de la Plaza Toriumi que aceptaron Project Roomkey y ya están de vuelta en la plaza, no por elección, sino porque fueron expulsados ​​​​de PRK para dejar espacio a las personas recién barridas".

QUEJAS DE LOS COMERCIANTES

La oficina de De León dijo que miembros de la comunidad y negocios cercanos se habían quejado de la presencia del campamento en la plaza, y que ha habido múltiples sobredosis, al menos una agresión sexual, tráfico de drogas, vandalismo, agresiones e incendios en el lugar informado al departamento de policía.

Candy Kisswani, propietaria de Mike's Deli al otro lado de la calle de la plaza, dijo a City News Service que el negocio "ha recibido un gran golpe" desde que se desarrolló el campamento al otro lado de la calle y que se ha estado quejando ante la oficina del concejal durante los últimos dos años.

Ella dijo que ella y su personal han experimentado incidentes con personas que rompieron sus ventanas, se volvieron violentas, se orinaron en la acera frente a la tienda de delicatessen, usaron drogas y dejaron agujas frente a la puerta de la tienda de delicatessen.

‘Exige tus derechos, Echo’: Activistas protestan contra el desalojo de indigente de Echo Park Lake

“Tiene que ser limpiado. Realmente no es seguro”, dijo Kisswani.

Dora Hanamure, quien trabaja y está casada con el dueño de Mitsuru Sushi & Grill, le dijo a City News Service el miércoles que no han tenido muchos problemas con el campamento vecino pero que los clientes se han quejado de no sentirse seguros en Little Tokyo.

Furumoto dijo que J-Town Action and Solidarity se ha comunicado con las empresas cercanas sobre sus preocupaciones.

“Nuestra posición en JAS es que si no quieres ver a estas personas consumiendo drogas, lo único que hay que hacer es proporcionarles una vivienda permanente. Las personas que están alojadas también consumen drogas, solo tienen el privilegio de hacerlo en su propio espacio”.

"Lo que necesitamos brindar son servicios a la comunidad sin hogar en lugar de traerles más violencia y desplazamiento, lo que realmente agrava todo de lo que se quejan estos dueños de negocios", dijo Furumoto.