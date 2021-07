Instan a los Californianos a vacunarse en medio de creciente número de casos y hospitalizaciones por COVID-19

El número de personas hospitalizadas debido al COVID-19 en el condado de Los Ángeles superó las 400 el miércoles, continuando con un aumento lento pero constante de un mes que ha generado preocupación entre los funcionarios de atención médica y ha llevado a otra llamada del gobernador Gavin Newsom para que las personas se vacunen.

“No puedo inculcarles más el poder de vacunarse”, dijo Newsom durante una aparición en Bell Gardens. “Si queremos extinguir esta pandemia, esta enfermedad, tenemos que vacunarnos. Punto final. Estás viendo de nuevo en el resto del mundo: lee los titulares en Indonesia ahora mismo. Lea los titulares en Portugal ahora mismo. Lea los titulares en los Estados Unidos de América ahora mismo".

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los números de infección por COVID-19 han aumentado de manera constante en las últimas semanas, un aumento atribuido a la propagación continua de la variante "Delta" del virus, que se considera mucho más contagiosa que otras mutaciones de COVID.

El jefe de vacunas de Pfizer Norteamérica explica sobre lo último de la reunión de la farmacéutica con autoridades estadounidenses. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

La variante, que fue responsable de infecciones a gran escala en la India y partes del Reino Unido, se ha extendido a nivel nacional. Los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles dijeron que la variante "Delta" ha aumentado en prevalencia desde abril.

En todo el estado, se encontró que el 43% de las muestras de COVID secuenciadas la semana pasada eran la variante “Delta”.

El condado de Los Ángeles informó el martes 1,103 nuevas infecciones por COVID-19, lo que marca el quinto día consecutivo en que el número diario ha superado las 1,000. A mediados de junio, el condado informaba cifras diarias de alrededor de 200. La tasa de personas que dieron positivo por el virus a mediados de junio fue de 0.3%, pero esa tasa fue de 2.9% el martes.

El nuevo número 1,103 elevó el total acumulado del condado de toda la pandemia a 1,259,772. El condado también reportó 12 nuevas muertes debido al virus el martes, aumentando el número de muertos a 24,554. Con el aumento del número de casos, han aumentado las hospitalizaciones.

Un grupo de Long Beach ofrece este producto a quienes se vacunen en una jornada que se llevará a cabo en esa ciudad.

Según cifras estatales, hasta el miércoles había 406 personas hospitalizadas en el condado de Los Ángeles debido a COVID. El número todavía está muy por debajo del aumento repentino de hospitalizaciones que superó las 8,000, pero es casi el doble de los números observados hace apenas un mes.

El aumento está generando preocupación entre los funcionarios de salud. Según los funcionarios de Cedars-Sinai, la sala de emergencias ha visto un aumento de siete veces en los pacientes con COVID en las últimas dos semanas.

“Hace menos de un mes estábamos viendo uno o dos casos al día relacionados con los síntomas del COVID-19, pero en las últimas dos semanas, ese número ha aumentado a siete a 15 casos”, dijo el Dr. Sam Torbati, director médico de la Departamento de emergencias de Cedars-Sinai. Torbati dijo que los pacientes son predominantemente personas no vacunadas entre 20 y 40 años que no se habrían enfermado si hubieran sido vacunados.

El martes, la directora de servicios médicos del condado de Los Ángeles, la Dra. Christina Ghaly, le dijo a la Junta de Supervisores que de todos los pacientes de COVID admitidos recientemente en los cuatro hospitales operados por el condado no estaban completamente vacunados.

La Reserva Federal de EEUU trabaja actualmente en la implementación del dólar digital. Cuáles son las ventajas y desventajas. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

“Todos y cada uno de los pacientes que hemos admitido por COVID aún no han sido vacunados por completo, y eso es difícil de ver para los trabajadores de la salud”, dijo Ghaly. “Han gastado horas, esfuerzo y energía tratando de cuidar a los pacientes, y en este punto esto realmente es una enfermedad prevenible, una infección prevenible”.

La supervisora ​​del condado, Sheila Kuehl, dijo que las personas que se niegan a vacunarse no están considerando el impacto que están teniendo en los trabajadores de la salud.

“Realmente quiero continuar expresando una oración a todos aquellos que no están vacunados para que comprendan el impacto que tienen, no solo en sus comunidades y sus familias, sino en otras personas de sus comunidades que son los trabajadores de la salud, que son la gente trabaja más de 14, 15, 16 horas al día para cuidarlos cuando no quieren cuidarse a sí mismos”, dijo Kuehl. “Lamento parecer un poco enojado, pero me parece enormemente egoísta. No podemos confiar en la inmunidad compartida si la población no recibe sus vacunas".

Según las cifras más recientes del Departamento de Salud Pública, entre los residentes del condado de 16 años o más, el 69% ha recibido al menos una dosis de la vacuna y el 61% está completamente vacunado. Sin embargo, la tasa entre los residentes negros es solo del 45% con al menos una dosis, en comparación con el 54% de los residentes latinos, el 65% de los residentes blancos y el 76% de los asiáticos.

Un resumen de las noticias del día

Las tasas de vacunación continúan siendo especialmente bajas entre los residentes negros más jóvenes, con solo el 28% de los que tienen entre 18 y 29 años vacunados. Newsom dijo que los esfuerzos deben continuar para expandir los esfuerzos de vacunación.

“Tenemos que hacer más y, por lo tanto, este estado no solo se está duplicando, sino que nos estamos cuadruplicando en términos de nuestro alcance específico, estratégico y quirúrgico: GOTV, sacar los programas de vacunación, estrategias de vacunación en la escuela, comunidad...organizaciones de base”, dijo. “También tocando puertas, llegando donde hay personas, cada vez más confiables, verdaderos mensajeros confiables, no funcionarios electos. Médicos, miembros de la comunidad que brindan a las personas las herramientas de información y conocimiento”.

El Dr. Muntu Davis, oficial de salud, dijo el martes que el condado ha comenzado un proyecto piloto que funciona a través de marcadores de contacto para entregar vacunas en los hogares de las personas, comenzando en el este de Los Ángeles, que tiene una baja tasa de vacunaciones.

“El propósito de este proyecto es vacunar a los contactos cercanos de casos de COVID-19”, dijo Davis.

Cuando los funcionarios del condado se comunican con contactos cercanos de personas que contraen el virus, una enfermera que llega a su casa les ofrece la oportunidad de vacunarse.

“Esto sucede una vez que son identificados y si están dispuestos a vacunarse”, dijo Davis. Dijo que el programa también ofrece "vacunar también a sus contactos, con el fin de crear un círculo de personas a su alrededor que estén completamente vacunadas".

El programa comenzó el viernes en el este de Los Ángeles, pero podría expandirse a otras áreas con bajas tasas de vacunación si tiene éxito. Con la esperanza de alentar a más personas a vacunarse, el condado continúa ofreciendo incentivos.

Hasta el jueves, cualquier persona que se vacune en sitios operados por el condado, la ciudad de Los Ángeles o St. John's Well Child and Family Center tendrá la oportunidad de ganar uno de los siete premios de entradas para conciertos, incluidos los palcos en el Hollywood Bowl y entradas para conciertos en el Staples Center, incluidos Celine Dion, Grupo Firma, Luke Bryan, Kane Brown y Dan + Shay. Davis continuó instando a que se adhiera a las pautas sobre el uso de máscaras en los lugares de trabajo y otros entornos públicos. También instó a las personas a reconsiderar los planes de viaje a medida que aumentan los casos.

“Quiero recomendar, especialmente si no está vacunado, que reconsidere viajar a lugares donde las tasas de casos de COVID-19 de siete días están aumentando o son altas, como Nevada, nuestro vecino o Missouri, Florida, Arkansas, Louisiana y otros" dijo. “...Cada acción cuenta y todos estamos juntos en esto".