Condado de Los Ángeles supera los 1,000 casos de COVID-19 por quinto día consecutivo

Con el aumento de las cifras locales de infección por COVID-19 superando los 1,000 casos nuevos por quinto día consecutivo, los supervisores del condado de Los Ángeles lamentaron el martes la resistencia continua a las vacunas mientras los funcionarios de salud anunciaron un esfuerzo de divulgación para llevar las vacunas a las puertas de las personas.

El condado reportó 1,103 nuevos casos de COVID-19 el martes, levantando el total acumulado de toda la pandemia a 1,259.772. El condado también reportó 12 nuevas muertes debido al virus, aumentando el número de muertos a 24,554.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La tasa promedio móvil de siete días de personas que dieron positivo por el virus fue del 2.9% a partir del martes, frente al 2.8% del lunes y muy por encima del 0.3% de las tasas desde mediados de junio.

Las cifras estatales, por su parte, mostraron que las hospitalizaciones por COVID-19 en el condado de Los Ángeles estaba sobrepasando la marca 400, llegando a 398. El lunes se informaron 376 casos. Había 94 personas en cuidados intensivos, frente a 85 al día anterior.

Si bien las cifras de hospitalización siguen siendo relativamente bajas en comparación con el total de pacientes durante el oleaje invernal que alcanzó los 8,000, el lento y constante aumento en las últimas semanas está despertando preocupación entre los funcionarios de salud, que dicen que el aumento destaca la importancia de las vacunas.

“Incluso sin el mismo nivel de amenaza para el sistema de salud que experimentamos durante la oleada, estos casos en aumento entre todos los grupos y las tasas desproporcionadamente más altas entre los residentes negros y latinos son a la vez preocupantes y requieren acciones continuas para prevenir la propagación y los malos resultados entre los que ya han sufrido más durante esta pandemia”, dijo el oficial de salud del condado Dr. Muntu Davis, a la Junta de Supervisores.

"Está claro que la amenaza de COVID-19 todavía está con nosotros, y estamos lidiando con una variante infecciosa que lo causa. Y la mejor acción colectiva que cada uno podemos tomar es vacunarnos, y tomar precauciones sensatas si está no es elegible o elige no vacunarse".

La directora de servicios médicos del condado, la doctora Christina Ghaly, le dijo a la Junta de Supervisores el martes que ninguno de los hospitales operados por el condado ha admitido a un solo paciente de COVID-19 que estaba completamente vacunado.

"Cada uno de los pacientes que hemos admitido por COVID-19 aún no ha sido completamente vacunado, y eso es difícil de ver para los trabajadores de la salud", dijo Ghaly

“Han gastado horas, esfuerzo, y energía tratando de cuidar a los pacientes y a este punto, esto realmente es una enfermedad prevenible, una infección prevenible”.

La supervisora ​​del condado, Sheila Kuehl, dijo que las personas que se niegan a recibir vacunados no están considerando el impacto que están teniendo en los trabajadores de salud.

“Tengo muchas ganas de seguir expresando una oración a todos los que no están vacunados para comprender el impacto que tienen, no solo en sus comunidades y sus familias, pero otras personas en sus comunidades que son los trabajadores de la salud, que son las personas que trabajan más de 14, 15, 16 horas en un día para cuidarlos cuando no quieren cuidarse a sí mismos”, dijo Kuehl.

“Lamento sonar un poco enojado, pero me parece que enormemente egoísta. No podemos confiar en la inmunidad de la manada si la manada no obtiene la vacuna”, añadió.

La supervisora ​​Hilda Solis calificó los comentarios de Kuehl de “muy acertados” y la supervisora ​​Janice Hahn coincidió con su “sincera angustia por todos los que no se han querido vacunar”.

El creciente número de casos se atribuye en gran medida a la infeccionsa variante Delta del COVID-19. Davis notó nuevamente que los residents negros y latinos tienen las tasas de vacunación más bajas del condado, y están sufriendo la peor parte del aumento de nuevos casos y hospitalizaciones.

Davis dijo que el condado ha iniciado un proyecto piloto que funciona a través de marcadores de contacto para entregar vacunas a los hogares de las personas, comenzando en East Los Ángeles, que tiene una tasa baja de vacunaciones.

“El propósito de este proyecto es vacunar a los contactos cercanos de COVID-19 casos”, dijo Davis.

Cuando los contactos cercanos de personas que contraen el virus son contactados por funcionarios del condado, se les ofrece la oportunidad de recibir la vacuna de una enfermera que llega a su casa.

“Esto sucede una vez que están identificados y si están dispuestos a ser vacunados”, dijo Davis.

Dijo que el programa también ofrece “vacunar también a sus contactos, para crear un círculo de personas a su alrededor que estén completamente vacunadas”.

El programa comenzó el viernes en el Este de Los Ángeles, pero podría ampliarse a otras áreas con bajas tasas de vacunación si tienen éxito.

Davis continuó instando a que se adhiriera a la guía del uso de las mascarillas en los lugares de trabajo y otros entornos públicos. También instó a la gente a reconsiderar los planes de viajes a medida que aumentan los casos.

“Quiero recomendar, especialmente si no está vacunado, a reconsiderar viajar a lugares donde las tasas de casos de COVID-19 de siete días van aumentando o están altos, como Nevada, nuestro vecino, o Missouri, Florida, Arkansas, Louisiana y otros”, dijo. “Cada acción cuenta y todos estamos juntos en esto''.

Incentivos a la vacuna contra COVID-19

Con la esperanza de alentar a más personas a vacunarse, el condado continúa ofreciendo incentivos. Hasta el jueves, cualquier persona que se vacune en sitios operados por el condado, la ciudad de Los Ángeles o St. John's Well Child y Family Center participarán para tener la oportunidad de ganar uno de los siete conciertos premios de entradas, incluidos palcos en el Hollywood Bowl y entradas para conciertos en Staples Center que incluyen a Celine Dion, Grupo Firma, Luke Bryan, Kane Brown y Dan + Shay.

A un mes del feriado del 4 de Julio, el mandatario está enfocado en cumplir su objetivo de tener al 70% de los adultos vacunados con al menos una dosis, y nombró a junio como "mes de acción" para completar esta meta.

Según las cifras más recientes del Departamento de Salud Pública, entre los residentes del condado de 16 años o más, el 69% ha recibido al menos una dosis de vacuna, y el 61% están completamente vacunados.

La tasa entre los residentes negros, sin embargo, es solo el 45% con al menos una dosis, en comparación con el 54% para los residentes latinos, 65% para residentes blancos y 76% para asiáticos. Las tasas de vacunación continúan siendo especialmente bajos entre los residentes negros más jóvenes, con solo el 28% de los vacunados entre 18 y 29 años.