Juez dictamina que Huntington Beach puede seguir con la medida de identificación de votantes

HUNTINGTON BEACH, California - Un juez rechazó el viernes la demanda de California contra la ciudad de Huntington Beach por una medida local que permite a los funcionarios exigir la identificación de los votantes en las urnas.

El juez del Tribunal Superior del Condado de Orange, Nico Dourbetas, dictaminó que la ley estatal vigente no bloquea la medida local, que fue aprobada por los votantes a principios de este año. El fallo podría allanar el camino para que la ciudad, de mayoría republicana, implemente uno de los únicos requisitos de identificación de votantes de California en las urnas en las elecciones locales.

"Es una gran vergüenza para el estado de California", dijo el abogado de la ciudad, Michael Gates, sobre el fallo. "Y lo que el estado de California necesita saber, si aún no lo ha descubierto, es que Huntington Beach no se dejará intimidar ni disuadir", agregó.

La oficina del fiscal general del estado, Rob Bonta, expresó en una declaración a The Associated Press que la decisión del viernes "no aborda los méritos del caso".

"Seguimos creyendo que la política de identificación de votantes de Huntington Beach claramente entra en conflicto con la ley estatal y responderemos de manera apropiada en los tribunales", indicó la oficina.

Los residentes de la ciudad costera de Huntington Beach votaron en marzo a favor de una medida electoral que permite a los funcionarios locales exigir la identificación de los votantes en las urnas a partir de 2026. También permite a la ciudad aumentar los sitios de votación en persona y monitorear las urnas en las elecciones locales.

Un mes después, Bonta presentó una demanda, afirmando que la medida aprobada en la ciudad de casi 200,000 habitantes entra en conflicto con la ley estatal y podría dificultar el voto de los votantes pobres, no blancos, jóvenes, ancianos y discapacitados.

En septiembre, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, firmó una ley estatal que prohíbe a los gobiernos locales establecer y hacer cumplir leyes que exijan a los residentes presentar una identificación para votar en las elecciones. La ley fue una respuesta directa a la medida de Huntington Beach, pero no entrará en vigor hasta el año próximo.

No está claro cómo la nueva ley estatal impactaría la demanda y la medida local.

Gates, el fiscal municipal electo en Huntington Beach, ha dicho que la ciudad tiene la autoridad para tomar medidas relacionadas con las elecciones según la constitución del estado y defenderá la decisión de los votantes locales.

No quedó claro cómo se implementaría la medida local. En California, los votantes pueden emitir su voto en persona y también devolviéndolo a los buzones o por correo. El registrador del condado de Orange, Bob Page, quien se negó a hacer comentarios sobre la demanda, dijo anteriormente que la ciudad podría realizar sus propias elecciones locales.

Indicó que la ciudad también podría consolidar sus comicios con elecciones generales estatales y recibir servicios del registrador del condado.

Huntington Beach tiene antecedentes de enfrentamientos con funcionarios estatales sobre las medidas que puede tomar bajo su estatuto de ciudad en temas que van desde la inmigración hasta la vivienda.

El Concejo Municipal, liderado por una mayoría políticamente conservadora, puso la medida de identificación de votantes en la boleta después de tomar decisiones muy controvertidas sobre temas que abarcaron desde la bandera ondeante hasta la eliminación de libros de la sección infantil de la biblioteca pública por preocupaciones sobre los materiales.

Si bien los demócratas superan en número a los republicanos en el condado de Orange, el Partido Republicano es dominante en Huntington Beach con más de 55,000 votantes registrados frente a 41,000 demócratas, según muestran los datos oficiales.