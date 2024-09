Helicóptero aterriza de emergencia en la autopista 110 en el sur de Los Ángeles

La Patrulla de Carreteras de California cerró los carriles en dirección sur de la autopista 110 cerca de Century Blvd después de que un helicóptero tuvo un aterrizaje de emergencia.

Varias agencias estaban en la escena como el helicóptero se estancó en el sur de la autopista 110, al norte de la autopista 105 en el sur de Los Ángeles.

El helicóptero tuvo problemas mecánicos y se vio obligado a aterrizar, según la CHP. La persona que se encontraba en el interior de la aeronave realizó la llamada a las 8:24 p.m.

CHP emitió una SigAlert y estaba desviando el tráfico en la salida de Century Blvd.

