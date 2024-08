Hallan a dos adolescentes y una recién nacida que estuvieron desaparecidas durante días

Una niña desaparecida de 14 años, su hija recién nacida y su cuñada de 15 años que habían sido objeto de una Alerta Ebony después de ser vistas por última vez en El Sereno fueron encontradas, informó la Patrulla de Carreteras de California el jueves por la noche.

Amoria Brown, de 14 años, su hija recién nacida Omoria Brown, a quien se le ha diagnosticado una afección cardíaca y requiere medicación diaria, y Sanaii Brown, de 15 años, habían sido vistas por última vez alrededor de las 10 p.m. del domingo en la cuadra 5200 de East Huntington Drive, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

This Ebony Alert has been deactivated.

The subjects have been located.

