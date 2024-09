Estudian propuestas para sustituir la atracción de ponis en Griffith Park

Los planificadores de la ciudad de Los Ángeles están acercándose a un plan para algo nuevo que reemplace a Pony Rides en Griffith Park casi dos años después de que la popular atracción fuera cerrada y los animales enviados a otros lugares.

El Departamento de Recreación y Parques celebró una audiencia pública el lunes para recibir comentarios sobre una variedad de propuestas, todas recopiladas por una empresa consultora a partir de encuestas y grupos de discusión con personas que viven en la ciudad.

“La gente está muy entusiasmada con esto porque son recuerdos de muchas familias que han estado allí durante más de 75 años”, dijo Wendy Nowak de PlaceWorks, que organizó la audiencia.

El popular paseo en caballos 'ponis' en el parque Griffith llegan a su fin.

Algunas de las alternativas que se discutieron incluyen la instalación de un muro de escalada al aire libre, un jardín comunitario, una instalación de rescate de animales y un museo que cuente las historias de los pueblos indígenas.

En diciembre de 2022, la ciudad decidió no renovar el contrato de operación de una empresa que operaba la atracción de paseos en pony debido en parte a las protestas por los derechos de los animales por el presunto maltrato a los animales.

El sitio de más de tres acres ha estado vacío, salvo por pistas de tierra, vallas de madera y recintos de alambre. Los animales y las colas de escolares emocionados esperando un paseo desaparecieron hace mucho tiempo.

Y, sin embargo, otra atracción similar sigue en la lista de propuestas, dijo Nowak, basándose en el apoyo de las personas que respondieron a las encuestas de PlaceWorks.

“Los paseos en pony estaban allí”, dijo. “También son uno de los usos”.

Zohra Fahim, fundadora de Los Angeles Alliance for Animals, calificó ese hecho de “absolutamente repugnante” en la audiencia.

“Nosotros, como electores, estamos profundamente preocupados por los datos que se presentaron hoy", dijo, “sé que los electores no quieren crueldad animal en los parques”.

Otros asistentes dejaron en claro que una atracción con animales no tenía por qué incluir “crueldad”.

Todd Laverne, de Compton Cowboys, un grupo de equitación, dijo que una instalación que permitiera a los niños desfavorecidos tener acceso a los caballos sería perfecta para el lugar.

“Tiene un propósito”, dijo. “Puede ayudar, especialmente, a los niños a desarrollarse y adquirir un sentido de propósito y confianza”.

Las aportaciones de la audiencia pública se presentarán a un comité en las próximas semanas, antes de que se presente un plan al Ayuntamiento de Los Ángeles.

