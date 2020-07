Garcetti lanzará programa de ‘Embajadores de Viajes Seguros’ para proteger contra COVID-19 en LAX

El alcalde Eric Garcetti dijo el miércoles que un "Programa de Embajadores de Viajes Seguros" comenzará la próxima semana en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, con trabajadores entregando máscaras gratuitas a las personas que los necesitan, junto con materiales informativos sobre precauciones de seguridad para luchar contra COVID-19.

El programa comenzará en la Terminal 1, con planes de expandirse a todas las terminales del aeropuerto.

“Para alentar a los pasajeros a usar máscaras, que se requieren en LAX, a partir del lunes'', dijo Garcetti. “Para que pueda estar tranquilo cuando viaje y todos podamos detener la propagación''.

Los embajadores del programa serán fáciles de detectar, dijo Garcetti.

“Llevarán botones de ‘Travel Safely’ y estarán junto a letreros que alientan el uso de máscaras'', dijo el alcalde. “Como los recursos y la dotación de personal nos permitan, queremos tener un aeropuerto de clase mundial que le brinde un mundo - seguridad de primera categoría".

Garcetti dijo que se está realizando una limpieza profunda en las áreas de alto tráfico de LAX y que ahora hay más de 250 estaciones de desinfectante para manos en todo el aeropuerto.

“Estamos haciendo todo lo posible para proteger a todos los que lo necesitan, proteger a nuestros más vulnerables para detener la propagación y salvar vidas '', dijo Garcetti.

Las cámaras térmicas que verifican la temperatura corporal de los pasajeros se instalaron en junio en LAX en toda la Terminal Internacional Tom Bradley y las áreas de llegada del aeropuerto como otro nivel de protección para ayudar a mantener a los viajeros seguros durante la pandemia COVID-19.

Garcetti también anunció que ahora se está utilizando otro hotel como parte del Proyecto Roomkey en el sureste del Valle de San Fernando, agregando 150 habitaciones a la búsqueda de habitaciones de hotel y motel en todo el condado para albergar temporalmente a personas sin hogar en medio de la pandemia. Esto eleva el número total de habitaciones a casi 4,200 en todo el condado.

"Sin embargo, no se puede hacer todo localmente, y he estado repitiendo eso desde el comienzo de estas sesiones informativas", dijo Garcetti. "No podemos hacer esto sin el liderazgo nacional".



Garcetti dijo que 830,000 personas a nivel local perderán los beneficios federales de desempleo el viernes si el Congreso no actúa en un nuevo plan de alivio.

“Quiero tomar un momento porque este es un momento crítico para que todos llamemos al presidente, al Senado, a la Cámara de Representantes y actuemos ahora'', dijo el alcalde. “Los riesgos no podrían ser más altos".