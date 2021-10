El panel de su estufa nueva se empezó a derretir, y aunque se la repararon un par de veces, el problema persistió, y según el cliente, se negaron a volver a repararla, por eso, llamo a Telemundo 52 Responde.

La familia se sentía frustrada, pues la estufa no tenía ni cuatro meses, y ya se veía dañada, afortunadamente, Telemundo 52 Responde logró que Samsung respondiera.

Cuando pagaron $1,265 dólares por su estufa, la familia Aportela cuenta que nunca se imaginaron los problemas que tendrían, y es que, al poco tiempo de usarla, el panel eléctrico, empezó a derretirse.

“Se hacían como unas burbujas, se inflaba el plástico”, dijo José Aportela, su estufa nueva tuvo problemas.

Y aunque al llamar a los fabricantes le mandaron a un técnico, el problema, siguió sucediendo.

“Llamamos a la compañía Samsung, y me lo remplazaron. La primera vez, la segunda, y la tercera se negaron a prestarme nuevamente el servicio”, añadió Aportela.

Aportela cuenta que la explicación que le dieron, lo desconcertó.

¡Que no la usara demasiado fuerte, ni nada, sinceramente lo tomé que me estaban echando a mí la culpa, pero pues la estufa es para que caliente lo que quiera, en cualquier parrilla!

No quedo satisfecho.

“Pues me sentí un poco defraudado, porque pues, es un artículo nuevo, que habíamos comprado, y nos resultó ese tipo de problemas, y no lo quisieron arreglar”, agregó.

Por eso, se comunicó con Telemundo 52 Responde, y nosotros, con Samsung, quienes nos aseguraron que revisarían el caso del señor Aportela, lo cual hicieron, y nos informaron que habían llegado a una resolución satisfactoria con su cliente.

"Gracias a ustedes [Telemundo 52 Responde] rápidamente tomó cartas en el asunto, y la compañía de Samsung vino y me reemplazaron nuevamente el panel eléctrico. Muchas gracias a Telemundo 52 Responde por esta ayuda que nos dieron porque ya no nos habían hecho caso, y si no fuera por ustedes no la hubieran reparado.

La mayoría de los electrodomésticos tienen un año de garantía de fábrica, por lo que, si resultan defectuosos, el consumidor tiene derecho a exigir que se reparen, o se le dé alguna solución al problema.