No podía recuperar ganancias por falta de número de seguro social

Adriana Figueroa decidió utilizar la plataforma digital Mercari para vender artículos para el hogar. Sin embargo, tras obtener una ganancia de más de $2,000, no lograba recuperar su dinero.

Los dueños de Mercari alegaban que Figueroa carecía de seguro social y que, por lo tanto, no podían entregarle el dinero.

Es mi dinero, no estoy vendiendo cosas ilegales”, destaca Figueroa. “Es mi producto. Yo ya me lo gané y aparte, yo lo estoy devaluando porque la aplicación me cobra el 13% por hacer mi venta”.

Figueroa cuenta que Mercari le envió un mensaje en donde le explicaban que no le enviaron el dinero porque no podía comprobar que tenía permiso legal para trabajar en el país. Mercari también le informó que debía pagar impuestos por los ingresos obtenidos.

La mujer proporcionó su número individual de contribuyente, conocido como ITIN, que ella señala ha utilizado sin problemas en plataformas de ventas similares.

“La verdad es que me sentí intimidada y discriminada”, cuenta Figueroa, para quien esta experiencia, ocurrida antes de la pandemia, ha sido devastadora.

La vendedora decidió comunicarse con el equipo de Telemundo 52 Responde, quienes consultaron a un abogado de leyes migratorias. El abogado asegura que la petición hecha a Figueroa no era lógica.

Primeramente, no es empleada de la compañía. Es una vendedora que vende sus productos en este sitio”, dice Sergio Pérez, abogado de inmigración y asuntos laborales.

Pérez reiteró que el número de contribuyente debería ser suficiente, apuntando que, la misma página de la compañía señala el ITIN como documento aceptable.

Telemundo 52 Responde se comunicó con Mercari, quienes explicaron su proceder.

"Típicamente, requerimos pruebas de domicilio e identidad. Si tenemos dificultades para confirmar la información, podríamos también pedir un documento de autorización de empleo”, fue la respuesta de la compañía.

"Si el usuario no proporciona suficiente información para comprobar ambos, podemos cerrar su cuenta ya que no podemos confirmar que estén en estados unidos, el único país donde tenemos licencia para ofrecer nuestra plataforma”

Mercari señala que, como institución financiera, deben confirmar la identidad de los usuarios para evitar riesgos y poder cumplir con su obligación contra el lavado de dinero.

Tras la intervención de Telemundo 52 Responde, Mercari entregó el dinero a Figueroa pero cerraron su cuenta.

Si piensa utilizar una plataforma digital para ventas, asegúrese de revisar muy bien sus políticas de antemano. También, haga una búsqueda en internet para verificar si otros usuarios han tenido problemas o tienen alguna recomendación que pueda evitarle algún inconveniente en el futuro.

