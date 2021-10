Mujer pierde casi $1,000 en estafa para presuntamente ayudar a su familiar detenida en el aeropuerto

Una televidente contó que cuando su sobrina la contactó por Facebook, no dudó que estaba hablando con ella, pero no era el caso, y estuvo a punto de perder mucho dinero.

La presunta sobrina le pidió ayuda, y ella intentó apoyarla, pero no pudo, y fue hasta después, que se dio cuenta de que estaba lidiando con estafadores.

Jimena Veliz Rojas le contó a Telemundo 52 Responde que ya estaba a punto de acostarse, cuando recibió un mensaje inesperado, a través de Facebook.

“Entra por Facebook un mensaje diciendo “hola”, y yo vi quien era, y era la esposa de mi sobrino”, dijo Veliz Rojas, denuncia intento de estafa.

Su presunta sobrina, le contó una historia complicada, alegando que su equipaje que llevaba $12,500 y otras cosas de valor, se quedó en Bolivia, donde hizo escala su avión. Le envió fotos de su pase de abordar y recibos de equipaje y le pidió que le enviara su dirección y teléfono para que la aerolínea le entregara todo.

“Yo quise hablar con ella, y dije ‘¿Puedo hablarte?, y me dijo, no puedo porque estoy restringida, no nos dejan hablar, solamente chatear’”, dijo Veliz Rojas.

Veliz Rojas no lo pensó mucho, y le envió a su supuesta sobrina sus datos personales. Tras ello, le llegó este mensaje que dice “a cabo de firmar todo a tu nombre y me acaban de informar que son $940 dólares que hay que pagar”.

Veliz Rojas agregó que, aunque por un momento le dio temor mandar el dinero, le ganaron las emociones y se sintió comprometida con su sobrina, así que, se animó, e hizo el envío. En seguida recibió mensajes de otra persona, supuestamente de la agencia de viajes, para cobrarle la presunta tarifa, Veliz Rojas no dudó en cooperar.

“Yo le di mis datos, el número de tarjeta de crédito”, contó.

Para su suerte, el pago no funcionó, pero los estafadores insistieron, y le indicaron como descargar la aplicación de Western Unión a su teléfono, para hacer una transferencia inmediata. Por segunda ocasión, Veliz Rojas corrió con suerte.

“Me salió ahí que no se puede hacer la transacción porque puede ser un fraude o algo, y no me dejó gracias a Dios hacerlo”.

Fue hasta entonces, que hizo lo que debió haber hecho desde un principio.

“Llame a mi sobrino y gracias a Dios me respondió”, dijo Veliz Rojas.

Tras lo sucedido, nos comunicamos con Facebook donde nos aseguraron que tienen equipos especiales, dedicados solamente a resolver problemas de cuentas o perfiles robados. El portavoz de la red social insistió en que si encuentran cuentas que sospechan se han visto comprometidas, toman pasos para verificar al usuario, antes de devolverles el uso de la cuenta.

Recuerde, cualquier petición de dinero por los medios sociales, puede ser una estafa, así que siempre tome pasos adicionales para corroborar que está tratando con la persona que se supone le pide ayuda, antes de aceptar mandar dinero de manera electrónica, pues una vez enviado, es prácticamente imposible recuperarlo.