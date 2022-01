Estudio sobre el COVID-19: las vacunas son la opción más segura para prevenir el contagio

Un nuevo estudio en dos estados que compara la protección contra el coronavirus de una infección previa y la vacunación concluye que recibir las vacunas sigue siendo la forma más segura de prevenir el COVID-19.

El estudio examinó las infecciones en Nueva York y California el verano y el otoño pasados ​​y encontró que las personas que estaban vacunadas y habían sobrevivido a un episodio anterior de COVID-19 tenían la mayor protección.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Pero las personas no vacunadas con una infección anterior quedaron en segundo lugar. Para el otoño, cuando la variante Delta más contagiosa había tomado el control, pero aún los refuerzos no estaban generalizados, ese grupo tenía una tasa de casos más baja que las personas vacunadas que no tenían una infección anterior.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que publicaron el estudio el miércoles, señalaron varias advertencias a la investigación. Y algunos expertos externos se mostraron cautelosos con los hallazgos y desconfiaron de cómo podrían interpretarse.

“El mensaje final es que a partir de la infección sintomática de COVID-19 se genera cierta inmunidad”, dijo el inmunólogo E. John Wherry, de la Universidad de Pensilvania. “Pero aún es mucho más seguro obtener inmunidad de la vacunación que de la infección”.

Durante mucho tiempo se ha recomendado la vacunación incluso después de un caso anterior de COVID-19 porque ambos tipos de protección eventualmente disminuyen, y hay demasiadas incógnitas como para confiar solo en una infección pasada, especialmente una que haya ocurrido hace mucho tiempo, agregó el inmunólogo Ali Ellebedy, de la Universidad de Washington, en San Luis.

“Hay tantas variables que no puedes controlar, simplemente no puedes usarlas como una forma de decir: ‘Oh, estoy infectado, entonces estoy protegido'”, dijo Ellebedy.

La investigación coincide con un pequeño grupo de estudios que encontraron que las personas no vacunadas, con una infección previa, tenían menores riesgos de diagnóstico o enfermedad de COVID-19 que las personas vacunadas que nunca antes habían estado infectadas.

Los hallazgos del nuevo estudio tienen sentido, dijo Christine Petersen, epidemióloga de la Universidad de Iowa. Dijo que es probable que una vacuna desarrollada contra una forma anterior del coronavirus se vuelva cada vez menos efectiva contra las versiones mutadas más nuevas.

Sin embargo, dijeron los expertos, hay una serie de otros factores posibles en juego, incluido si la efectividad de la vacuna simplemente se desvaneció con el tiempo en muchas personas y hasta qué punto el uso de máscaras y otros comportamientos jugaron un papel en lo que sucedió.

Otro aspecto a considerar: es poco probable que los "totalmente no vacunados" se hagan la prueba y el estudio solo incluyó casos confirmados por laboratorio, dijo Wherry.

“Puede ser que no estemos detectando tantas reinfecciones en el grupo no vacunado”, dijo.

Los funcionarios de los CDC señalaron otras limitaciones. El estudio se realizó antes de que la variante Ómicron tomara el control y antes de que muchos estadounidenses recibieran dosis de refuerzo, que han demostrado amplificar drásticamente la protección al elevar los niveles de anticuerpos que combaten el virus.

El análisis tampoco incluyó información sobre la gravedad de infecciones pasadas ni abordó el riesgo de enfermedad grave o muerte por COVID-19.

Los autores del estudio concluyeron que la vacunación “sigue siendo la estrategia más segura” para prevenir infecciones y “todas las personas elegibles deben estar al día con la vacunación contra la COVID-19”.

No hay garantía de que las próximas variantes del coronavirus sean más contagiosas o más letales.

CALIFORNIA Y NUEVA YORK COMO MUESTRA DEL IMPACTO DEL COVID-19

Los investigadores observaron las infecciones en California y Nueva York, que en conjunto representan alrededor del 18 % de la población de EEUU. También analizaron las hospitalizaciones por COVID-19 en California.

En general, alrededor del 70% de los adultos en cada estado fueron vacunados; otro 5% estaba vacunado y tenía una infección previa. Un poco menos del 20 % no estaba vacunado; y aproximadamente el 5% no estaba vacunado, pero tenía una infección anterior.

Los investigadores observaron los casos de COVID-19 desde finales de mayo pasado hasta mediados de noviembre y calcularon con qué frecuencia ocurrían nuevas infecciones en cada grupo. A medida que pasaba el tiempo, la protección solo con vacunas parecía cada vez menos impresionante.

A principios de octubre, en comparación con las personas no vacunadas que no tenían una infección previa, las tasas de casos fueron:

— 6 veces menor en California y 4.5 veces menor en Nueva York en aquellos que fueron vacunados, pero no infectados previamente.

— 29 veces menor en California y 15 veces menor en Nueva York en aquellos que habían sido infectados pero nunca vacunados.

— 32.5 veces menor en California y 20 veces menor en Nueva York en aquellos que habían sido infectados y vacunados.

Pero la diferencia en las tasas entre esos dos últimos grupos no fue estadísticamente significativa, encontraron los investigadores.

Los datos de hospitalización, solo de California, siguieron un patrón similar.

CENTROS DE VACUNACIÓN EN EL SUR DE CALIFORNIA

Para encontrar la farmacia más cercana a usted que está ofreciendo las vacunas contra el COVID-19 y la vacuna de refuerzo, envíe un texto de su código postal al 438829.

A continuación encontrará una lista de lugares, por condado, donde puede obtener la vacuna. Solo tiene que hacer clic en cada enlace:

Si desea saber la farmacia más cercana donde se puede recibir la vacuna y los refuerzos, envíe el código postal (zip code) a este número: 438829.

Los CDC también han recomendado las vacunas de refuerzo para niños de cinco a 11 con sistemas de salud comprometidos y el refuerzo con la vacuna de Pfizer para menores de entre 12 y 17 años.

Los centros de vacunación disponibles para menores de edad son: