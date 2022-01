Por qué contraer COVID-19 a propósito es una vieja y mala idea que pone en riesgo la vida

Los médicos de Cedars-Sinai hicieron un anuncio público el miércoles después de que algunos pacientes reflexionaran sobre si deberían infectarse deliberadamente con COVID-19 sólo para terminar con eso; su respuesta es 100% no.

La idea no es nueva. En 2009, cuando comenzó a circular la gripe porcina, el nuevo virus de la influenza A (H1N1), los expertos en un artículo de NBC News dijeron que, si lo invitan a una "fiesta contra la viruela", no asista.

La gripe porcina en EEUU alcanzó alrededor de 60 millones de casos entre abril de 2009 y abril de 2010. Se registró una cifra de 12,469 muertes en el país durante ese período.

Comparativamente, ha habido más de 2 millones de casos de COVID-19 (SARS-CoV-2) y 27,850 muertes relacionadas con COVID-19 sólo en el condado de Los Ángeles.

De manera similar, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) también han desalentado las "fiestas de la varicela", durante las cuales los padres exponen intencionalmente a los niños no vacunados, con la esperanza de que contraigan la enfermedad y desarrollen inmunidades.

Estas "fiestas" eran más comunes antes de la introducción de la vacuna contra la varicela en 1995 en los Estados Unidos.

“No hay forma de saber de antemano qué tan graves serán los síntomas de su hijo. Por lo tanto, no vale la pena correr el riesgo de exponer a su hijo a alguien con la enfermedad. La mejor manera de proteger a los bebés y niños contra la varicela es vacunarlos”, dice el CDC en su sitio web.

Van Groningen y la experta en enfermedades infecciosas Catherine Le, codirectora del Programa de recuperación de COVID-19 de Cedars-Sinai, se hicieron eco de la opinión del CDC y enumeraron las razones por las que es problemático en el mejor de los casos y mortal en el peor infectarse adrede.

PODRÍA ENFERMARSE GRAVEMENTE DE COVID-19

La doctora Nicole Van Groningen dijo que incluso si parece que Ómicron causa una enfermedad más leve, algo que el CDC aún no han establecido, aún existe la posibilidad de experimentar una enfermedad grave.

"No hay garantía de que tenga un caso leve. Algunas personas todavía se enferman mucho y necesitan ir al hospital. Otros se sienten muy mal en casa. Algunos pacientes dicen que es peor que la peor gripe que hayan tenido", dijo Van Groningen.

Las nuevas normas indican que si un estudiante o un empleado entra en contacto con una persona contagiada por coronavirus puede permanecer en el campus bajo una “cuarentena modificada”.

La especialista también agregó que si bien existen tratamientos y medicamentos más nuevos, aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos que facilitan la lucha contra el COVID-19, han sido menos efectivos contra la variante de coronavirus Ómicron.

Esos medicamentos también son para pacientes de alto riesgo y escasean, dijo.

PODRÍA INFECTAR A OTRA PERSONA CON UNA SALUD MÁS COMPROMETIDA

Los pacientes con cáncer, trasplantes y personas con sistemas inmunitarios debilitados son susceptibles a infecciones, incluido el COVID-19. Al infectarse deliberadamente con COVID-19, puede estar saludable, pero puede transmitirlo a alguien que no puede combatir el virus.

“Es muy difícil de controlar”, dijo Catherine Le.

La especialista explicó que, según datos científicos, la inmunidad natural que uno acumularía al infectarse no proporciona más inmunidad que la que proporcionaría una vacuna.

En noviembre, un estudio de los CDC encontró que las personas que habían sido inmunizadas con la vacuna tenían una mayor protección contra el COVID-19 en el futuro que la inmunidad natural sola.

¿Otro problema? No está claro cuánto dura la inmunidad natural después de que alguien ha sido infectado con COVID-19.

Davey Smith, médico virólogo de investigación traslacional de UCSD, dijo en una historia anterior con NBC que los datos muestran que hay una buena protección después de que alguien tiene COVID-19 durante unos seis meses.

Los expertos de John Hopkins también dijeron que hay que tener en cuenta las variantes. El hecho de que su cuerpo haya reaccionado de una manera a una variante o mutación anterior no significa que su sistema inmunológico reaccionará de la misma manera a la variante Delta.

A medida que han aumentado los casos de Ómicron y Delta, también lo han hecho las hospitalizaciones de niños pequeños.

Los niños también corren el riesgo de desarrollar el síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C) después de infectarse con COVID-19.

Un análisis de NBC News encontró números récord de hospitalizaciones pediátricas relacionadas con COVID-19 en Connecticut, Georgia, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maine, Missouri, Ohio y Pensilvania, y Washington, D.C. En el condado de Riverside, los funcionarios de salud informaron que un bebé murió después de contraer COVID-19. No se incluyó otra información del registro de salud, como la enfermedad subyacente o la edad específica.

EXISTE RIESGO DE CONTRAER COVID-19 POR UN PERÍODO LARGO

"No es necesario tener COVID-19 realmente malo para tener todos estos síntomas potencialmente graves y debilitantes que pueden durar más de un año", dijo Le. "Una amplia variedad de personas pueden contraerlo, incluidos los adolescentes. La gente joven y saludable constituye una gran parte de nuestra clínica".

Le y sus colegas trabajan dentro del Programa de Recuperación de COVID-19 y la Clínica de Cardiología Post-COVID-19 en Cedars-Sinai.

Ella dijo que han visto a muchos pacientes que eran jóvenes y solo tenían síntomas leves de COVID-19.

También dijo que “algunos pacientes con COVID-19 prolongado en edad laboral están discapacitados durante al menos seis meses” debido a los síntomas prolongados.

Los síntomas a largo plazo según el sitio web de los CDC pueden incluir dificultad para respirar, cansancio o fatiga, confusión mental, malestar general después del esfuerzo, dolor de cabeza y mucho más. Vea la lista completa de síntomas aquí.

Los CDC confirmaron que los casos de COVID-19 no necesitan ser graves en el momento de la infección para luego convertirse en casos de larga duración.

Algunos de los que tuvieron casos graves luego desarrollan problemas de función cardíaca, pulmonar, renal, cutánea y cerebral, o enfermedades autoinmunes.

En casos de condiciones autoinmunes, el propio sistema inmunológico del cuerpo ataca las células sanas, causando inflamación.

"Ese es un gran impacto en tu vida, y no tenemos idea de si Ómicron será diferente", dijo Le.

Para resumir, Le dijo que si está buscando inmunidad, una vacuna es la mejor opción.

"Si está buscando inmunidad, ¿por qué no simplemente vacunarse?" dijo la especialista. "Y cualquiera que sea elegible para una vacuna de refuerzo debe recibir una. La vacunación es el arma más poderosa que tenemos contra esta pandemia".

Un estudio en enero de 2022 que incluyó a más de 1 millón de personas también encontró que los resultados graves de COVID-19 entre las personas que fueron vacunadas eran raros.

BUENAS NOTICIAS EN MEDIO DE LA PANDEMIA

Un estudio reciente de 70,000 personas en el sistema de atención médica de Kaiser Permanente, en el sur de California, del 30 de noviembre al 1 de enero encontró que una persona hospitalizada con la variante Ómicron de COVID-19 pasaría en promedio tres días menos en el hospital que la persona infectada con la variante Delta.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.