Cantante enfermo con COVID-19 reclama a aerolínea por ignorar su petición de reembolso de boleto

Un cantante reconocido internacionalmente, se enfermó de COVID-19 durante una gira en El Salvador, y no pudo volar de regreso en la fecha original, algo que le ocasionó otro gran problema, pues la aerolínea ignoraba su petición de reembolso.

Guillermo Lynch, conocido exvocalista del grupo chileno Los Ángeles Negros, dice que después de su presentación en San Francisco voló a El Salvador, al parecer sin saber que estaba infectado de COVID-19. Días después, se puso grave.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“A veces me venían ataques de tos que me desgarraban el pecho, una cosa horrible, unas flemas. Juro que yo me vi en el cielo, hablando con San Pedro”, recuerda Lynch.

Dice que se sentía fatal, pero aun así intentó notificar a Avianca que no podría volar de regreso el día planificado.

“Hablé a mil números, me comunicaban a Colombia, Costa Rica, Venezuela”, cuenta.

No hay garantía de que las próximas variantes del coronavirus sean más contagiosas o más letales.

Lynch señala que investigó en la aplicación de Avianca para poder comunicarse con alguien que le prestara atención a su reclamo y aclarar que por estar enfermo con el coronavirus no podría viajar. “Nunca me pude comunicar con ellos”.

Cuando finalmente se recuperó, volvió a llamar a Avianca, para que le revalidaran su vuelo, y le dijeron que le ayudarían en el aeropuerto, pero ahí, no recibió el trato esperado. Allí le dijeron que tendría que pagar de nuevo por el boleto.

Al final, Lynch tuvo que pagar el boleto de avión, pero se quedó inconforme.

“Le digo a Avianca no me devuelvan nada, no se preocupen, pero tengan más respeto por nosotros, sus clientes… que tengan una línea de información que no esté uno en el limbo, que no sean negligentes”.

Luego de la intercepción de Telemundo 52 Responde, Avianca se comunicó con Lynch para informarle que, como cortesía, le darían un bono de $226 para reponer la penalidad que pagó por cambiar su vuelo.

“Sólo exijo respeto, es todo”.

Una difícil experiencia, que sirve de recordatorio para revisar antes de viajar la política de la aerolínea con respecto a los cambios relacionados al coronavirus.

Por ejemplo, Avianca tiene un formulario en su página de internet, para notificar si va a aplazar su vuelo por contagio, y después, debe realizar un reclamo, con sus comprobantes, para que le revaliden su boleto.