‘Era un padre trabajador’: conductor de Uber muere en tiroteo múltiple en Los Ángeles

Un hombre de 42 años, padre de dos niños pequeños, fue una de las dos personas que murieron el martes en una serie de tiroteos llevados a cabo por un hombre en una camioneta Jeep en varios lugares del centro de Los Ángeles y sus alrededores.

Mingzhi Zhu, de South Pasadena, trabajaba como conductor de Uber el martes temprano en el centro de Los Ángeles cuando el SUV se detuvo junto a su Cadillac Escalade. Su conductor abrió fuego a través de la ventana de la camioneta.

Zhu se dirigía a recoger a un pasajero, dijo Uber en un comunicado que calificó los tiroteos de la madrugada como insensatos y desgarradores.

“Era un padre trabajador, gentil, amable, profundamente amoroso y un esposo muy dedicado”, dijo una portavoz de la familia. "La familia está realmente perdida".

A Zhu le sobreviven su esposa y dos hijos, de 2 y 8 años.

La policía no ha identificado el motivo de los disparos, que parecían ser aleatorios.

"Esto parece ser un acto de violencia al azar", dijo el teniente de policía Raúl Jovel a los periodistas en Fullerton, donde el hombre recibió un disparo. "No tenemos idea de qué precipitó esto".

El sospechoso, descrito sólo como un hombre de entre 40 y 50 años, murió durante un enfrentamiento en una autopista en el condado de Orange que siguió a una persecución policial, según el Departamento de Policía de Los Ángeles. El hombre rechazó las súplicas de la policía y un miembro de la familia para que se rindiera, dijeron las autoridades.

El sospechoso disparó contra la policía durante el enfrentamiento y un oficial respondió al fuego, matando al hombre.

Los tiroteos comenzaron cerca de la Universidad del Sur de California (USC), alrededor de las 12:55 a.m., cuando el sospechoso se detuvo junto al vehículo de la víctima y le disparó varias rondas, dijo Moore más tarde durante una reunión de la comisión policial. La víctima sufrió una herida de bala en la cabeza y se espera que sobreviva.

Una cámara en el tablero dentro del vehículo de la víctima capturó parte del tiroteo y la matrícula del Jeep, lo que ayudó a los oficiales a hacer circular una descripción del automóvil.

El sospechoso murió durante un intercambio de disparos con la policía, tras una persecució que duró varias horas, dijeron las autoridades.

Aproximadamente 10 minutos después, ocurrió otro tiroteo a menos de una milla de distancia. El sospechoso condujo junto a otro vehículo, esta vez en un autoservicio de Starbucks, y retrocedió, provocando un accidente. Luego, el sospechoso disparó contra el vehículo y mató a un recién casado que conducía con su esposa, dijo la policía.

La policía cree que hubo un "intercambio verbal" entre la pareja y el pistolero.

El forense del condado de Los Ángeles identificó al hombre como Alexis Carbajal, de 24 años.

El atacante luego se encontró con Zhu en el centro de Los Ángeles, alrededor de la 1:25 a.m., a unas 3 millas de la escena en Starbucks. Zhu conducía cuando el pistolero se detuvo a su lado y comenzó a disparar a través de la ventana.

Se informó de un cuarto incidente poco después del homicidio, dijo el jefe de LAPD, Michel Moore, cuando el sospechoso disparó contra un vehículo en una intersección. Los oficiales vieron el Jeep del sospechoso y comenzaron una larga persecución, que incluyó al sospechoso disparando a un Tesla blanco mientras conducía.

El jefe de policía Michel Moore dijo el martes a la comisión de policía de la ciudad que la cantidad de personas baleadas en Los Ángeles en 2021 ha aumentado un 73% en comparación con el año pasado.

El conductor no resultó herido.

La persecución cubrió varias autopistas en los condados de Los Ángeles y Orange. La policía usó tiras de púas para inutilizar el Jeep en un paso elevado en Fullerton alrededor de las 3:30 a.m., cuando comenzó un enfrentamiento con los oficiales SWAT del LAPD.

SWAT inmovilizó al Jeep e intentó negociar para que el tirador se rindiera.

El pistolero comenzó a disparar contra los oficiales a través del parabrisas delantero del vehículo y un oficial respondió al fuego. El hombre disparó a la policía por segunda vez, dijo el jefe, lo que provocó que el oficial respondiera el fuego nuevamente.

