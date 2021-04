Recién casado de 24 años entre las víctimas de los múltiples tiroteos en Los Ángeles

Flores y otros artículos comenzaron a aparecer en un autoservicio de Starbucks en memoria de un hombre de 24 años que fue asesinado a tiros el martes por la mañana en uno de los cinco tiroteos desde un vehículo que terminaron con un enfrentamiento mortal en la autopista.

Alexis Carbajal, de 24 años, estaba esperando en la fila en su Ford Mustang cuando se cruzó con el sospechoso, quien abrió fuego en cinco lugares alrededor de Los Ángeles. El video de la cámara de seguridad muestra al tirador en un todoterreno Jeep blanco detrás del Mustang azul en el autoservicio.

El sospechoso disparó contra el auto de Carbajal. Los familiares le dijeron a la estación hermana NBCLA que se había casado recientemente y que estaba con su esposa y una amiga cuando fueron atacados.

El conductor del Jeep escapó mientras la policía dobla en la esquina con las luces parpadeando.

"Es realmente difícil, difícil para mí como su amigo, difícil para su familia", dijo Brian González, con quien creció con Carbajal.

Dijo que era un gran trabajador, amaba a su familia y nunca tuvo malos intrones contra nadie.

"Realmente es difícil de creer porque gente así no tiene que pasar por eso, su familia, él. Apenas pasaba por la vida. Como yo".

El sospechoso murió durante un intercambio de disparos con la policía, tras una persecució que duró varias horas, dijeron las autoridades.

Los miembros de la familia, abrumados por la emoción, llegaron a Starbucks el martes por la mañana para consolarse mutuamente de su dolor.

María Martínez, amiga de la familia, dijo que Carbajal era un ángel, siempre con su madre y un buen chico.

Su familia ahora está de luto por la pérdida de una vida tan joven, tomada en una serie de eventos violentos, mientras luchan por entender por qué sucedió esto.

El autor de los tiroteos murió más tarde en un enfrentamiento en la Autopista 91 que se prolongó por horas. La policía dijo que uno de los cinco tiroteos dejó a un conductor de Uber muerto en el centro de Los Ángeles.

La policía no ha identificado el motivo de los disparos.

