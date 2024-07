Cómo afectó la interrupción tecnológica global al sur de California

Los vuelos que salen del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el Aeropuerto Hollywood Burbank, el Aeropuerto de Long Beach y el Aeropuerto John Wayne en el condado de Orange fueron suspendidos temporalmente este viernes después de que las aerolíneas solicitaran a la Administración Federal de Aviación una parada en tierra global en todos los vuelos, según una alerta de la FAA.

La solicitud de inmovilización global se produce inmediatamente después de que el aeropuerto de Melbourne en Australia informara que están “experimentando un problema tecnológico global” que está afectando sus procedimientos de facturación, informaron las autoridades.

“Estamos viendo algunos retrasos por parte de United, Delta y American Airlines. Nuestro centro de comunicaciones está en constante comunicación con la FAA”, dijo la portavoz de LAX, Dae Levine, a City News Service.

Un pasajero argentino, con residencia en Australia, cuenta como el fallo masivo afectó su regreso a su país de residencia.

Levine añadió que no estaba segura de si todos los retrasos estaban relacionados con los problemas en el aeropuerto de Melbourne.

Los vuelos que ya están en el aire podrán continuar hacia sus destinos, pero los vuelos de American, United o Delta no saldrán de sus aeropuertos.

Uno de los pasajeros afectados es Charlie Agostino, un joven que estaba por abordar su vuelo a Australia. Sin embargo, no logrará llegar a casa hasta la próxima semana. Llegó el jueves, a las 10 p.m., al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Tras varias horas de espera, le reprogramaron el vuelo para el martes por la mañana.

Debido a la diferencia de horas, no arribará a Australia hasta el jueves.

“Me pierdo cuatro días de trabajo”, dijo el joven, quien no tiene donde quedarse durante esos días de espera.

“No conozco a nadie que me pueda ayudar, que me de una estadía. Nada”, dijo Charlie. No tengo suficiente dinero para quedarme en los dos pies. Me dejaron tirado, completamente”.

Aerolíneas, bancos, grandes empresas y hasta medios de comunicación se vieron afectados por el histórico fallo tecnológico.

Efectos en otros lugares del sur de California

Los envíos en los puertos de Los Ángeles y Long Beach están sufriendo interrupciones y retrasos. Informes del lugar señalan que cientos de camiones han estado esperando durante horas a que se libere y cargue la carga.

Amtrak informó que la interrupción impide las transacciones con tarjeta de crédito para su servicio Pacific Surfliner. Los pagos de Apple Pay, Google Pay y PayPay se pueden utilizar para completar reservas en línea.

Metrolink informó a los clientes que la interrupción estaba afectando su aplicación para teléfonos inteligentes, advirtiendo que “los pasajeros pueden experimentar problemas al usar la aplicación o al comprar boletos”.

Los funcionarios del Tribunal Superior de Los Ángeles informaron que estaban “experimentando importantes problemas de conectividad en todo el sistema" que estaban afectando las operaciones del tribunal. Todas las audiencias programadas para el viernes que involucraban comparecencias remotas fueron pospuestas y se notificó a las partes las nuevas fechas.

A pesar de que la falla inicial ya se solucionó, aún hay empresas afectadas a nivel mundial.

La Autoridad de Bomberos del Condado de Orange informó que el apagón afectó "temporalmente" algunos de los sistemas internos de la agencia, pero la respuesta de emergencia no se vio afectada.

Las operaciones del Departamento de Policía y del Departamento de Bomberos de Los Ángeles “no se han visto afectadas en este momento”, según un comunicado de Zach Seidel, vicealcalde de comunicaciones.

Dijo que la alcaldesa Karen Bass ha estado en contacto con funcionarios de Los Angeles World Airports, la agencia de la ciudad que supervisa LAX, y que están "trabajando activamente para resolver problemas de viajes".

“Los viajeros en LAX y otros aeropuertos regionales deben planificar con anticipación posibles retrasos”, dijo Seidel.

Incluso el gigante del café Starbucks se vio afectado, ya que su sistema de pedidos en línea dejó de funcionar el viernes por la mañana.

Un impacto a nivel mundial

CrowdStrike, una empresa de ciberseguridad estadounidense, admitió ser responsable del error y está trabajando para corregirlo.

“Una interrupción del software de terceros está afectando los sistemas informáticos en todo el mundo, incluido United”, dijo United Airlines en un comunicado el viernes por la mañana.

“Mientras trabajamos para restaurar esos sistemas, mantenemos todos los aviones en sus aeropuertos de salida. Los vuelos que ya están en el aire continúan hacia sus destinos”.

American Airlines emitió un comunicado a las 2 a.m. indicando que estaban nuevamente en funcionamiento con normalidad.

“Esta mañana temprano, un problema técnico con un proveedor afectó a varios operadores, incluido American. A partir de las 5 a. m. (hora del este), hemos podido restablecer nuestra operación de manera segura. Pedimos disculpas a nuestros clientes por las molestias”, se lee en el comunicado.

Los cortes se están extendiendo por todo el mundo y se están reportando en el aeropuerto de Berlín en Alemania, la Bolsa de Valores de Londres, Google Cloud, Microsoft y el aeropuerto de Gatwick en el Reino Unido.

Variety informó que CrowdStrike emitió un comunicado afirmando que la compañía de ciberseguridad está “trabajando activamente con los clientes afectados por un defecto encontrado en una única actualización de contenido para hosts de Windows”.

Los hosts Mac y Linux no se ven afectados. Esto no es un incidente de seguridad ni un ciberataque. El problema ha sido identificado, aislado y se ha implementado una solución”.

Mientras tanto, Microsoft dijo que está investigando el alcance de la interrupción.

“Estamos investigando un problema que afecta la capacidad de los usuarios para acceder a varias aplicaciones y servicios de Microsoft 365”, dijo Microsoft en un comunicado publicado en las redes sociales el viernes por la mañana.