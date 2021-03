Indigentes y activistas protestan contra limpieza planificada de Echo Park

Cientos de defensores de las personas sin hogar se reunieron este miércoles en Echo Park Lake para protestar contra los planes de la ciudad de limpiar el parque y desalojar un gran campamento para personas sin hogar y cerrarlo por lo que se describe como trabajos de reparación.

El director de comunicaciones del concejal de la ciudad de Los Ángeles Mitch O'Farrell, Tony Arranaga, dijo a City News Service que la ciudad cerrará el parque para reparar más de $500,000 en daños.

Arranaga no confirmó la fecha del cierre, pero Los Angeles Times informó que el campamento de personas sin hogar en el parque se despejará el jueves y se instalarán vallas para mantener el parque cerrado por renovaciones.

Aproximadamente cuatro docenas de personas sin hogar todavía viven en el parque, aunque se cree que hasta 100 residían allí a principios de este año, y algunas ya fueron reubicadas por la ciudad a través de varios programas de vivienda.

Los que se reunieron el miércoles por la mañana criticaron a la ciudad por sus esfuerzos para expulsar a las personas sin hogar de un área que se ha convertido en una comunidad solidaria.

En medio de las carpas junto al lago, un gran letrero decía: “Nos negamos a ser arrastrados a rincones oscuros”.

Muchos portaban carteles con lemas como “Servicios, no desalojos'' y “Llaves de casa, no esposas”.

Los defensores de las personas sin hogar también han argumentado que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos desaconsejan la limpieza de los campamentos durante la pandemia de COVID-19, porque podría “hacer que las personas se dispersen por la comunidad y rompan las conexiones con los proveedores de servicios. Esto aumenta el potencial de propagación de enfermedades infecciosas”.

Activistas planean reunirse en Echo Park Lake el miércoles por la mañana antes de los planes de la ciudad de cerrar el parque donde más de cien personas han establecido su residencia.

O'Farrell dijo a los periodistas durante una conferencia de prensa no relacionada el martes que la ciudad seguirá todas las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos al preparar el parque para las obras de renovación, y se están haciendo esfuerzos para encontrar viviendas para todos los que han estado viviendo allí desde enero.

No proporcionó detalles sobre qué tipo de vivienda se proporcionaría o cuándo sucedería, pero dijo que la ciudad albergaba anteriormente a más de 100 de los residentes del parque. Según la oficina de O'Farrell, la ciudad está trabajando para identificar habitaciones y camas a través de los proyectos Roomkey y Homekey, además de refugios.

Los participantes en la protesta del miércoles se reunieron en el parque y luego marcharon a la oficina del distrito de O'Farrell. No hubo informes de disturbios ni detenciones.

El grupo planea realizar una vigilia de 24 horas “para buscar la cooperación y el apoyo de toda la ciudad en los próximos días para detener el cierre del refugio para personas sin hogar autónomo más grande de Los Ángeles”.

Tres miembros del Concejo Municipal de Los Ángeles presentaron una propuesta el martes para que el Centro de Convenciones del centro de la ciudad sea evaluado para ser utilizado como refugio temporal para personas sin hogar.

La comunidad del parque, que ha creado un huerto, duchas que funcionan y una cocina, ha sido elogiada por los activistas como una comunidad diversa y autónoma de residentes del vecindario con y sin hogar.

“Echo Park Lake, situado en tierra de los Tongva, ha sido un refugio de esta comunidad desde su desarrollo y debe seguir siendo un lugar gratuito y accesible para los miembros de esta comunidad que lo necesitan para el consuelo, el ocio o la supervivencia”, dijo Zarinah Williams, presidenta del Consejo Vecinal de Echo Park, en un comunicado al City News Service.

“No creemos que $500,000 en paisajismo restaurativo sea un esfuerzo prioritario dadas las múltiples consecuencias del desplazamiento y la criminalización de nuestros residentes ''.

Varias personas llamaron a la reunión del Concejo Municipal del martes para hablar sobre la decisión de cerrar el parque.

“Aplaudo los esfuerzos de (la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles) para colocar a las personas en los sitios (del Proyecto Roomkey), pero como todos sabemos, la elegibilidad para el programa es limitada”, dijo Sachin Medhekar, miembro del comité organizador de la Coalición de Vecindarios sin Hogar SELAH.

“Les insto a que no desplacen a las más de 100 personas que residen en el lago, especialmente durante esta pandemia en curso, y que en su lugar se concentren en conectar a las personas con una variedad de servicios y opciones de vivienda que se merecen ''.

Una mujer que se identificó como residente del vecindario de Echo Park dijo que apoyaba la limpieza del parque y el cierre por renovaciones.

“Personalmente no he visitado el parque en más de un año porque no se siente higiénico ni seguro”, dijo. “También me preocupa que la inversión de $45 millones que hizo la ciudad para rehabilitar el parque se esté desperdiciando”.