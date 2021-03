Cierran Echo Park para reparaciones y desalojo de indigentes en el área

Activistas planean reunirse en Echo Park Lake el miércoles por la mañana antes de los planes de la ciudad de cerrar el parque donde más de cien personas han establecido su residencia.

El director de comunicaciones del concejal de la ciudad de Los Ángeles Mitch O'Farrell, Tony Arranaga, dijo al City News Service que la ciudad cerrará el parque para reparar más de $500,000 en daños.

Arranaga no confirmó la fecha del cierre, pero Los Angeles Times informó que “una fuente con conocimiento directo del proceso” dijo que los campamentos se despejarían el jueves y que el parque se cerraría con vallas por renovaciones.

Las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades durante la pandemia exigen que los campamentos de personas sin hogar se dejen en paz.

“Despejar los campamentos puede hacer que las personas se dispersen por la comunidad y rompan las conexiones con los proveedores de servicios. Esto aumenta el potencial de propagación de enfermedades infecciosas '', afirman las directrices.

Los defensores de la comunidad sin vivienda, incluidas las organizaciones Echo Park Street Watch, Ground Game L.A. y Los Angeles Community Action Network, se reunirán en el parque, a las 7 a.m., para apoyar a los residentes del parque e intentar resistir la orden.

El grupo planea realizar una vigilia de 24 horas “para buscar la cooperación y el apoyo de toda la ciudad en los próximos días para detener el cierre del refugio para personas sin hogar autónomo más grande de Los Ángeles”.

La comunidad del parque, que ha creado un huerto, duchas que funcionan y una cocina, ha sido elogiada por los activistas como una comunidad diversa y autónoma de residentes del vecindario con y sin hogar.

Varias personas llamaron a la reunión del Concejo Municipal del martes para oponerse a la medida de cerrar el parque.

“No me alegra saber que está planeando sacar y desplazar a un par de cientos de mis residentes sin ningún aviso o comunicación”, le dijo a O’Farrell la presidenta del Consejo Vecinal de Echo Park, Zarinah Williams, quien llamó convocó al Consejo Municipal el martes.

“Creo que las personas que no poseen casas o que no son ricas o no tienen un interés especial son residentes y son miembros igualmente valorados de esta comunidad ''.

Arranaga dijo que la ciudad está trabajando para identificar habitaciones y camas a través de los proyectos Roomkey y Homekey y refugios para los residentes del parque, y que previamente han colocado a 100 residentes del parque en viviendas y refugios.

Sachin Medhekar, miembro del comité organizador de SELAH Neighborhood Homeless Coalition, también convocó a la reunión para oponerse al plan de la ciudad de cerrar el parque y limpiar los campamentos.

El miércoles por la mañana, activistas y personas sin hogar que viven en tiendas de campañas en el área de Echo Park afirman estar cansados de la forma en que los tratan las autoridades.

“Aplaudo los esfuerzos de (la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles) para colocar a las personas en los sitios (del Proyecto Roomkey), pero como todos sabemos, la elegibilidad para el programa es limitada'', dijo.

“Les insto a que no desplacen a las más de 100 personas que residen en el lago, especialmente durante esta pandemia en curso, y que en su lugar se concentren en conectar a las personas con una variedad de servicios y opciones de vivienda que se merecen”.

Una mujer que se identificó como residente del vecindario de Echo Park dijo que apoyaba la limpieza del parque y el cierre por renovaciones.

“Personalmente no he visitado el parque en más de un año porque no se siente higiénico ni seguro '', dijo. “También me preocupa que la inversión de $45 millones que hizo la ciudad para rehabilitar el parque se esté desperdiciando”.