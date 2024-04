Cierran escuela secundaria en Lynwood debido a una posible amenaza

Hosler Middle School fue cerrada de modo preventivo el viernes por la mañana después de un informe de un estudiante que vio a otro estudiante en el campus con una pistola, de acuerdo con el sargento Pérez del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles (LASD).

El cierre no es por una situación de tirador activo y no ha habido disparos en la escuela ubicada en 11300 Spruce Street in Lynwood, según el LASD.

Un padre de familia informó a las autoridades acerca de una publicación en las redes sociales que advirtió de un tiroteo en la escuela, pero más tarde no se consideró creíble.

Esta es una historia en desarrollo, regrese para más detalles.