Hombres armados atan a seis personas en un robo en East Hollywood

Seis personas fueron atadas durante un robo a mano armada el martes en East Hollywood.

Las víctimas dijeron a las autoridades que cinco hombres enmascarados con rifles y pistolas ingresaron a la casa en la cuadra 400 de North Heliotrope Drive antes del amanecer. Amarraron a las personas dentro de la vivienda y se marcharon con carteras, bolsos y otros artículos.

La policía acudió a la residencia alrededor de las 4 a.m. No se reportaron arrestos el martes por la mañana.

Una mujer que se encontraba dentro de la casa escapó durante el crimen.

“Escuché a uno de mis amigos gritar”, dijo. “Vi a alguien parado allí y nos dimos cuenta de que no era uno de nosotros, así que nos estaban robando. Nos escapamos por la ventana”.

Las víctimas acababan de llegar a Los Ángeles en un viaje desde Minnesota, dijeron.

No se reportaron heridos.

