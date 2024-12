Dron detector de calor ayuda a encontrar a un hombre de 78 años desaparecido en Malibú

Un hombre de 78 años con demencia que había estado desaparecido durante aproximadamente tres horas fue encontrado en cuestión de minutos después de que las autoridades lanzaran un dron equipado con tecnología de detección de calor sobre Malibú.

El hombre desapareció el lunes por la tarde, un día en que las temperaturas que bajaron a los 40 grados, después de que salió a revisar el correo. Los familiares comenzaron la búsqueda, pero no encontraron señales de él hasta que las autoridades desplegaron un dron de cinco libras con tecnología infrarroja que puede detectar el calor.

La cámara del dron mostró al hombre, representado con una señal de calor de color rojo brillante, acurrucado en el suelo.

"Es una herramienta increíble", dijo el agente David Katz. "Este hombre estaba en el suelo y no podía moverse. No podía hacer señales a nadie y no podía responder a nadie debido a la demencia".

"La tecnología infrarroja aparece literalmente como un cono de autopista, con una apariencia naranja o roja brillante en el monitor", agregó.

El hombre, que todavía sostenía un control remoto de televisión, parecía tener frío y temblar cuando llegaron los miembros del equipo de búsqueda y rescate, dijo Katz.

“Estoy muy feliz de que hayamos podido encontrarlo”, dijo el agente Oscar Peraza. “Me alegro de que ahora esté en casa para Navidad”.