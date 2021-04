Demandan a centro de reciclaje por supuesto peligro para una escuela cercana

El fiscal a contra una empresa de reciclaje de metales por supuestamente crear peligros para la salud y la seguridad en la Preparatoria Jordan en el sur de Los Ángeles.

La denuncia presentada por la Unidad de Justicia Ambiental de Feuer alega que S&W Atlas Iron and Metal Co. Inc., que opera en el 10019 S. Alameda St., es una molestia pública.

Atlas Metal se negó a proporcionar una declaración al City News Service con respecto a la demanda, que alega que la instalación permite pilas de chatarra de 20 pies de altura, descritas por la oficina de Feuer como “montañas masivas de chatarra”, a 10 pies de distancia. la frontera de la escuela, en violación de la regla de amortiguación de 50 pies de la ciudad entre la instalación y el campus.

La demanda también alega casi dos docenas de otras violaciones dentro de la zona de amortiguamiento, incluido el almacenamiento de metales y materiales peligrosos. Según la demanda, la instalación también es responsable de los humos y el ruido excesivo y tiene un historial de violaciones de las leyes ambientales y de construcción y seguridad.

“Es completamente inaceptable que la comunidad de Jordan High School viva bajo la constante amenaza de ser golpeada por objetos metálicos afilados que emanan de su peligroso vecino de al lado. Los funcionarios escolares tuvieron que acordonar parte del campo atlético por temor a que los estudiantes o el personal pudieran resultar heridos cuando regresaran este mes” dijo Feuer.

“Con los estudiantes de regreso en el campus muy pronto, es imperativo que ellos y el personal de la escuela estén a salvo, de los fragmentos de metal, la montaña de chatarra, los humos nocivos, el ruido, todo lo que alegamos aquí. Atlas Metal ha tenido tiempo más que suficiente durante el cierre pandémico para evitar que estas amenazas pongan en peligro la escuela. Ahora estamos interviniendo”.

La oficina de Feuer alega sobre ocho oportunidades en 2020 en las que se lanzaron fragmentos de metal al campus, incluida una instancia en la que un fragmento de seis pulgadas se lanzó a 1,500 pies en el aire desde un dispositivo militar que aterrizó en la escuela, lo que resultó en una evacuación.

En previsión de que los estudiantes regresen al aprendizaje en persona, la escuela cercó grandes secciones de su campus por inquietud en la seguridad de los estudiantes debido a las operaciones de la compañía de reciclaje de metales, dijo la oficina de Feuer.

“En lugar de regresar a un campus seguro con pleno uso de las instalaciones al aire libre, los estudiantes regresarán a la escuela inmediatamente adyacente a una instalación de reciclaje de metales que lanza proyectiles de metal al campus de la escuela secundaria Jordan. Los estudiantes deben lidiar con la reducción del precioso espacio al aire libre para mantenerlos fuera de peligro '', alega la demanda.

La demanda también alega que la escuela estuvo expuesta a vapores nocivos de las instalaciones en numerosas ocasiones, y que en junio pasado, un trabajador de la construcción en el campus se enfermó por los vapores y el humo.

El mes siguiente, según la demanda, llovió polvo en el campus desde Atlas Metal, y en diciembre, el personal en un sitio de prueba de COVID-19 en el gimnasio de la escuela informó que el humo y los vapores de las instalaciones les dificultaban respirar. El personal instaló ventiladores industriales para soplar el humo y los vapores en la otra dirección para el bienestar del personal y de las personas que se sometieron a la prueba.

Según la oficina de Feuer, la instalación ha estado sujeta a numerosas acciones de cumplimiento, demandas y órdenes por parte de agencias reguladoras, órganos rectores y tribunales, incluida la División de Materiales Peligrosos para la Salud del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, el Departamento de Construcción y Seguridad de Los Ángeles, el Departamento de Seguridad de California Departamento de Control de Sustancias Tóxicas, Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y Tribunal de Distrito de Estados Unidos.

Feuer también alega que Atlas Metal fue notificado de los peligros y prácticas ilegales, pero no pudo mitigarlos. La demanda busca la mitigación de la molestia, una orden judicial permanente y sanciones civiles.