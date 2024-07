El costo del seguro de autos está aumentando en Los Ángeles. Esta es la razón

Según un experto en consumidores, muchos conductores de California pueden sentirse presionados por los crecientes costos de los seguros, ya que las primas se ven impulsadas por la inflación, el volumen de tráfico, los accidentes y la delincuencia.

Joel Laucher, de United Policyholders, una organización sin fines de lucro que defiende al consumidor, dijo que los costos de los automóviles parecen estar acelerándose a un ritmo más rápido que antes, en gran parte debido a la inflación.

“A veces tenemos autos más nuevos que tienen algunos componentes que no teníamos en el pasado”, dijo Laucher. “Los coches eléctricos han tenido problemas de producción”.

Los factores pospandemia también influyen, ya que las compañías de seguros están sintiendo el impacto con un mayor volumen de tráfico en comparación con hace varios años.

“Cuando los tipos aumentan, generalmente es porque aumentan las pérdidas. Y las pérdidas aumentan porque aumenta el costo de reparar o reemplazar los automóviles o porque aumenta la frecuencia de los accidentes”, dijo Laucher.

Según la empresa financiera de consumo Bankrate, los conductores de Los Ángeles están pagando un 26% más en comparación con el año pasado y tienen tarifas más altas que el resto del estado. En promedio, la cobertura total en Los Ángeles cuesta $3,600 al año en comparación con $2,600 en todo el estado.

“Todo lo demás ya es bastante caro. Y que el seguro también aumente es una locura”, dijo Miguel Serna, residente del área de Los Ángeles.

"Ha sido realmente difícil sobrevivir en general y el hecho de que las tarifas de los seguros también estén aumentando hace que la vida sea inasequible”, dijo otro automovilista, Evin Gregor.

Para muchas personas, el seguro de automóvil es un gasto inevitable que hace que muchos busquen formas de presupuestarlo.

“Estoy empezando la universidad, así que necesito asegurarme de ahorrar dinero. Pero con todos los gastos del mundo, y con la gasolina y no sólo eso, cosas así son muy caras ahora. Entonces es un poco difícil”, dijo Serna.

Un seguro de auto es requerido por la ley de California, y para que todos los conductores cumplan con este requisito, las autoridades estatales han puesto a disposición un servicio con precios accesibles.

“Tengo que ponerme en marcha. Eso es lo que tengo que hacer”, dijo Sherry Palmer, una conductora en Los Ángeles.

Laucher dice que las áreas urbanas suelen tener más tráfico y criminalidad, lo que a menudo genera primas más altas en comparación con las ciudades rurales.

Su consejo para mantener las tarifas bajas es mantener un buen historial de conducción.

“Conduce lo mejor que puedas de forma segura para evitar accidentes. Intente asegurar su vehículo. Si tienes garaje, intenta utilizarlo”, dijo Laucher.

Laucher recomienda que las personas comparen precios de seguros diferentes, consideren aumentar su deducible y pregunten a su aseguradora si tienen opciones de descuento disponibles.

El Departamento de Seguros de California ofrece un programa de seguro de bajo costo para conductores calificados. Vea los detalles aquí.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.