Miles de mexicanos en el sur de California no pudieron emitir su voto

Miles de mexicanos en el sur de California que acudieron a votar de manera presencial a las sedes consulares no pudieron emitir su sufragio a pesar de que algunos de ellos se registraron y esperaron durante varias horas.

El INE señaló en una conferencia de prensa este domingo que algunos consulados no cuentan con la infraestructura para recibir a miles de votantes.

Además, mencionaron que se necesitan cambios a las leyes en méxico para que los mexicanos en el extranjero estén registrados automáticamente en la lista nominal de electores, ya que hoy no lo están.

Al son de “queremos votar”, miles de mexicanos en Los Ángeles y dos consulados más en el sur de California alzaron su voz en señal de protesta al no poder ejercer su derecho al voto el domingo en la elección presidencial de méxico.

“El INE es un desastre aquí y no tenían ninguna organización, no hubo información de nada”, dijo Ana Moreno, quien no alcanzó a votar.

Un representante del instituto nacional electoral dijo el domingo que en el consulado de Los Ángeles, 1,362 personas se habían registrado de manera presencial y que esos ciudadanos tenían el voto garantizado.

Monserrat Rosales forma parte de ese padrón electoral y aunque afirma que llegó temprano, nunca logró ingresar a votar debido a las filas interminables que abarcaron cuatro cuadras durante casi todo el día.

“En los 6 años se tienen que preparar hay mucho tiempo para que las votaciones tengan mejores resultados”, dijo Rosales.

La frustración y el enojo también la vivieron quienes contaban con una credencial vigente para votar.

Para estos electores se habían destinado 1,500 boletas electrónicas en 20 sedes consulares mexicanas en el país como la de Los Ángeles.

“Tienen ocho casillas para tanta gente, ocho casillas no es suficiente”, dijo José Esparza, quien se quedó sin votar.

En una conferencia de prensa la noche del domingo, el instituto nacional electoral reconoció que muchos mexicanos en el extranjero no pudieron ejercer el derecho al voto por demoras en el proceso de confirmación del registro de votante.

La consejera del INE, Claudia Zavala, advirtió que uno de los retos fue no contar con la infraestructura para verificar sus datos.

“Si no que nos digan somos más de 3, 4, 5 mil en cada consulado y queremos votar y estamos registrados”, dijo Zavala.

Roberto Castellanos, ex asesor del instituto nacional electoral asegura que el INE no hizo la planeación que solía hacer para una elección, como pruebas pilotos del voto electrónico que se emitió en todos los consulados, y que eso podría explicar el caos del voto presencial al igual que el lento proceso de confirmación de datos de muchos mexicanos, algunos de ellos personas de la tercera edad, que no se habían registrado para votar.

“O la facilidad con la que pueden utilizar los médicos electrónicos, entonces yo creo que eso fue lo que pasó”, dijo Castellanos.

Castellanos además señala que el INE subestimó el voto presencial de los mexicanos en el exterior, debido a que el 60% de los 225 mil registrados para emitir su sufragio en estados unidos lo hicieron por internet.

“La inmensa mayoría solicitó votar por internet, entonces seguramente el INE pensó que no iba a ver demasiadas personas que vayan presencialmente a votar”, dijo Castellanos.

A pesar de que desde muy temprano hemos estado en contacto con representantes de prensa del instituto nacional electoral en méxico, su portavoz le dijo a Telemundo 52 que ninguno de los consejeros se ha pronunciado el día de hoy sobre la confusión que vivieron muchos electores de 20 consulados del país.