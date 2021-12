Condado de Los Ángeles conmemora funeral de 1,780 fallecidos no reclamados

El condado de Los Ángeles organizó el miércoles una ceremonia en línea para conmemorar el entierro de 1,780 personas que murieron en 2018 pero cuyos restos no fueron reclamados por familiares o seres queridos.

La supervisora ​​Janice Hahn pidió que se cancelara la reunión del martes de la Junta de Supervisores en memoria de los muertos.

“La ceremonia es parte de un compromiso que el condado ha mantenido desde 1896 para garantizar que todos en el condado de Los Ángeles, sin importar sus medios, sean sepultados con respeto y dignidad. Es posible que hayan dejado este mundo en paz, pero fueron uno de nosotros”, dijo Hahn, con la voz quebrada y temblorosa, “y nuestra responsabilidad de honrar sus vidas y lamentar su muerte recae en nosotros”.

La ceremonia interreligiosa del año pasado también fue virtual debido a los problemas de salud relacionados con la pandemia de COVID-19.

El servicio del miércoles, que comenzó a las 10 a.m., tenía programado para incluir la Oración del Señor en inglés, español, vietnamita y ucraniano y oraciones, cánticos y bendiciones de un rabino, un imán, un sabio nativo americano y capellanes de varias denominaciones cristianas.

Se transmitió en vivo en Facebook.

Las personas que fueron honradas en el Crematorio y Cementerio del Condado de Los Ángeles en Boyle Heights murieron en 2018. El condado generalmente guarda los restos cremados durante tres años antes del entierro para permitir que los familiares y seres queridos tengan la oportunidad de reclamarlos.

Las cenizas se colocaron en una única fosa común un par de días antes y un marcador que indica el año de la cremación se colocará encima de la parcela.

Aunque las cifras no reflejan muertes relacionadas con la pandemia, el total es casi un 20% más alto que el promedio de los cinco años anteriores de 2016 a 2020. El total de muertos no reclamados estaba por debajo de 1,500 hasta el año pasado, cuando 1,547 personas no fueron reclamadas por familiares o amigos.

Los familiares que busquen seres queridos fallecidos pueden llamar a la Oficina de Asuntos de Difuntos y Morgue del condado al 323-409-7161 o a la Oficina del Médico Forense, 323-343-0512. El costo de la cremación puede eximirse para las familias que enfrentan dificultades financieras.