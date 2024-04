Cierre de consulado nicaragüense en Los Ángeles presenta obstáculo para familia de mujer que murió apuñalada 

La familia de la mujer que murió después de ser apuñalada a bordo de un tren del Metro en la estación de Studio City, está en espera de que el Médico Forense les entregue el cuerpo, pues tienen planeado transportar los restos a Nicaragua.

Sin embargo, la familia no solo debe considerar el costo de transportar el cuerpo sino también el hecho de que ahora no existe una oficina del Consulado Nicaraguense en Los Ángeles, puede presentar otro obstáculo.

La familia de Mirna Soza, la mujer que fue víctima de un ataque que resultó ser mortal a bordo del tren del Metro, atraviesa por el dolor que causa la pérdida de un ser querido.

“Ahorita estamos todos muy mal, muy mal, desde el momento en que nos dimos cuenta de lo que pasó a nuestra mamá, han sido momentos duros , de desvelo e insomnio”, dijo Mirna José Roman Soza, hija mayor de la víctima.

Mirna nos dicen era una mujer alegre, que amaba a sus hijos y nietos y uno de sus últimos deseos era que después de su muerte sus restos fueran enviados a su natal Nicaragua, algo que su familia también quiere.

“Queremos ver su cuerpo, la queremos enterita, queremos tocarla y abrazarla despedirnos de ella”, dijo Mirna.

En casos de repatriación, el consulado del país se involucra, como explicó el cónsul general de México, empezando con la recuperación del cuerpo.

“Aquí el forense es el único autorizado para decidir si se hace una autopsia de ley o no y mientras esa no salga el forense no libera el cuerpo y eso es lo que realmente atrasa el proceso”, dijo Carlos González Gutiérrez, Cónsul General de México en Los Ángeles.

Además, es importante recurrir a organizaciones “Uno solo puede recurrir a una funeraria certificada por el estado que son la únicas autorizadas por el estado para manejar y transportar restos humanos.Con base en eso ya podemos tramitar este segundo documento que es la visa o el visado o la visa consular para poder repatriar restos”, agregó Gónzalez

Pero en este caso existe un problema, el consulado de Nicaragua en Los Ángeles está cerrado.

La familia dice que aún no sabe cuál será su siguiente paso pero por lo pronto están esperando que el médico forense de Los Ángeles les entregue el cuerpo de la señora Soza.

La familia está pidiendo ayuda en las redes sociales para cubrir el costo del traslado del cuerpo y servicios fúnebres y agradecen la respuesta de la comunidad angelina.

Será el consulado nicaragüense en otra ciudad el que tendrá que involucrarse y proporcionar la documentación necesaria para el transporte del cuerpo de la señora Mirna Soza.