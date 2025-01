Con una App buscan ayudar a comunidad campesina en condado de Riverside y San Bernardino

La organización no lucrativa TODEC anunció una aplicación para asegurar que las comunidades inmigrantes estén bien informadas sobre cualquier movimiento migratorio, incluso denunciar o aclarar cualquier actividad que sucede en su alrededor.

El anuncio de esta plataforma se realiza tras el pánico que causaron varios videos que se hicieron virales, donde se mostraron operativos de agentes de inmigración en el Valle Imperial, una comunidad que cuenta con un gran número de trabajadores agrícolas.

Una madre de dos trabajadores agrícolas en Valle de Coachella contó a Telemundo 52 sobre la incertidumbre que vive en estos momentos su familia tras el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.

“Mis hijos traen mucho miedo, ayer no fueron a trabajar. Les dije, hijos, encomiéndense a Dios y váyanse a trabajar si no, ¿qué va a hacer uno para pagar comida, renta?”, dijo María de la Cruz, residente de Coachella.

Y es que en los presuntos videos se ven vehículos de inmigración y agentes en los operativos, creando miedo entre la comunidad inmigrante.

“Seguimos diciéndole a la comunidad que no pasen información que no está verificada, porque lo que estamos viendo en nuestra región es que en las redes sociales están diciendo que hay retenes, que hay operativos migratorios y cuando hemos ido y cuando nuestro equipo va a ver no ha habido ninguna operación hasta ahorita”, dijo Luz Gallegos, directora de TODEC.

Rosa Benito, una estudiante universitaria y quien trabaja en labores del campo, comentó que tiene miedo por ella y su familia cada vez que sale a la escuela y cada vez que sus padres van a trabajar.

“Cómo funciona esta plataforma, básicamente es la gente que reporta y le pedimos que documente y de dónde obtuviera la documentación, entonces mandamos un grupo de voluntarios para verificar si es que en realidad hay un operativo”, agregó Gallegos.

La organización sin fines de lucro TODEC ha creado una plataforma para informar sobre la veracidad de la información que se da a conocer a través de las redes sociales o de otras plataformas. Tras estos informes, voluntarios de la organización se encargarán de verificar la información.

“Si documenta que hay operativos, vamos a pasar la voz, pero si documenta que es falsa alarma, vamos a decirle a la persona que es una falsa alarma porque no vimos nada”, dijo Gallegos.

La plataforma denominada “reporta y confirma” está disponible en la página de internet www.todec.org, también puede llamar al (951)-388-2008. El objetivo es de informar a la comunidad del Valle Imperial y el Valle de Coachella, las 24 horas y los 7 días de la semana.

De acuerdo con la directora de TODEC no hay reportes de que haya habido presencia de agentes de inmigración en el área, por lo que pidió a la comunidad inmigrante mantener la calma.