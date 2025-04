Inversiones con criptomonedas: Expertos advierten sobre estafas con estas transacciones

En medio de la incertidumbre económica, muchas personas tratan de generar ingresos para estabilizar sus finanzas. Sin embargo, expertos financieros alertan sobre los fraudes de inversión que se han multiplicado con gran rapidez.

Algunas de estas inversiones incluyen las criptomonedas o de otra índole por internet. Pueden ofrecer ganancias al principio pero es una forma de atrapar a las personas para robarles su dinero.

“Muchas personas no entienden lo que es una criptomoneda, lo que es una cartera digital y que una vez que ese dinero está invertido, si se perdió, no hay ninguna forma de recuperarlo”, señala Cynthia Lavin, portavoz del Better Business Bureau (BBB).

Video de Jacqueline Mata. Para más información, visita cnbc.com/espanol.

“No hay ninguna forma de ver quién tiene ese dinero, dónde está esa cartera digital. [Eso] conlleva muchas cosas e inscripciones a través de la web que la gente no comprende y si no comprenden, no se puede ni siquiera quejar”.

Esa falta de conocimiento se refleja en datos del FBI, que recibió 69,000 quejas sobre fraude financiero que involucraban inversiones con crypto moneda en el 2023, con pérdidas de $5.7 mil millones.

“[Las personas] reciben correos electrónicos de individuos desconocidos o hasta conocidos sugiriendo que pongan dinero en cierto cripto [cuando] ven en las redes sociales que están ofreciendo intereses con resultado increíble”, señala Alonso Sasha, abogado en inversiones con Criptomonedas.

De hecho, muchas de esas estafas comienzan con alguien que solicita ser su amigo en las redes sociales.

Fue el caso de Charles Cox, quien perdió $272,000 a manos de un estafador que se ganó su confianza después de meses de intercambiar mensajes sobre inversiones en criptomonedas.

Cuenta que al principio gano dinero, y eso lo engancho

“Pensé que era una nueva oportunidad para ganar dinero y mejorar mi retiro”, dijo Cox.

Pero las autoridades llegaron a su casa para decirle que la página web era falsa, su cuenta era falsa y el amigo en las redes sociales era un impostor.

“Es importante que las personas entiendan que estos estafadores o inversionistas de la criptomoneda esperan que las personas inviertan un poquito y vean la ganancia, inviertan otro poquito y vean la ganancia”, explica Lavin.

Con la ilusión de generar ingresos trabajando desde su hogar, Gloria Contreras aceptó una supuesta oferta de empleo, sin embargo, todo era un fraude.

“Una vez que las personas ven la ganancia, dicen ‘voy a invertir más’. Cuando invierten más pues ahí es cuando pueden perder el dinero”.

El FBI advierte que las estafas con criptomonedas e inversiones pueden comenzar en las redes sociales, mensajes de texto o sitios web de citas. El impostor se ganará su confianza primero, y después iniciará el tema de las inversiones y lo animaran a hacer una inversión pequeña, en una plataforma falsa que se asemeja a las reales.

Cuando el inversionista intenta retirar el dinero encuentra su cuenta congelada. Allí le pedirán aún más dinero supuestamente para pagar tarifas o impuestos. Todo el proceso es parte de la estafa.

Quienes han sido víctimas de uno de estos fraudes de inversión deben reportarlo al FBI y a la Comisión Federal de Comercio (FTC).