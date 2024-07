Arrestan a una adolescente tras accidente en donde murieron tres personas en Castaic

Tres personas murieron y una cuarta resulto herida despues que un automóvil se estrelló y estalló en llamas en Castaic la madrugada del martes.

Los oficiales de la Patrulla de Caminos de California (CHP) fueron enviados a The Old Road alrededor de las 12:30 a.m.

“Un Toyota Camry plateado 2010 viajaba en dirección norte por The Old Road, al sur de Parker Road en la ciudad de Castaic”, dijo la CHP en un comunicado.

“El Camry viajaba a gran velocidad cuando se acercó a una curva en la carretera”, según la CHP.

“La conductora no pudo tomar la curva y el vehículo se salió de la carretera y se estrelló contra un árbol en el lado este de la vía. El vehículo se partió por la mitad y los pasajeros 1, 2 y 3 fueron expulsados ​​del vehículo. El vehículo continuó y chocó contra un poste de luz y se incendió.

“La chofer pudo salir del vehículo por sí sola”, dijo el CHP. “Todos los pasajeros en el vehículo fueron declarados muertos por el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles a su llegada, debido a múltiples lesiones traumáticas.

“La conductora y única superviviente del accidente, presentaba signos y síntomas de intoxicación por alcohol. Se llevó a cabo una investigación de DUI y se determinó que estaba bajo la influencia del alcohol en el momento del accidente, lo que provocó lesiones fatales a sus pasajeros”.

La mujer, identificado como Taylor Roberson, de 19 años, de Redlands, fue hospitalizada para recibir tratamiento por lesiones graves y arrestado, en espera de la posible presentación de cargos, informó la CHP.

Los nombres de las personas que murieron (dos hombres y una mujer) se mantuvieron en reserva hasta que se notifique a sus familiares. Un hombre que murió tenía 22 años y era de Castaic, informó el CHP. No se conocieron de inmediato las edades y ciudades de residencia de los otros dos pasajeros heridos de muerte.

Cualquier persona que tenga información sobre el accidente debe llamar a la oficina del área de CHP Newhall al 661-600-1600.