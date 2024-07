Demolerán 117 casas en Bloomington para construir una zona industrial

Los residentes de un pueblo rural en el condado de San Bernardino están siendo desalojados para dar paso al desarrollo de un próximo parque industrial empresarial.

Los residentes de Bloomington están protestando por la construcción del parque empresarial de 213 acres que, según dicen, está expulsando a los miembros de la comunidad de sus hogares. Ya se han demolido casas en el área planificada para la construcción y aquellos que han sido desalojados le dicen a la estación hermana NBC4 que sienten que los dueños de propiedades están permitiendo que los desarrolladores se apoderen de sus vecindarios.

“Los tiempos han cambiado. Bloomington no es nada de lo que solía ser”, dijo Pam Sepúlveda, quien compró su casa en la ciudad hace 41 años.

Dijo que su vecindario se ha transformado rápidamente con el surgimiento de varias fábricas en los últimos años.

“Esto no es lo que quería”, dijo. “Quería vivir aquí el resto de nuestras vidas y si van a construir sus almacenes justo a nuestra altura, entonces esta no es nuestra jubilación”.

Una empresa de bienes raíces industriales del condado de Orange está trabajando en un desarrollo a solo dos cuadras de la casa de Sepúlveda. La empresa está demoliendo 117 viviendas para dar paso a más de 2 millones de pies cuadrados de espacio de almacenamiento. Muchos propietarios de viviendas en el área ya han vendido sus propiedades, pero los inquilinos dicen que no les han dado otra opción al respecto.

“No tenemos un lugar adonde ir”, dijo Fátima Ortiz, quien vive en Bloomington.

Fátima y su familia han alquilado un rancho en la ciudad desde hace más de una década. Sin embargo, la familia de seis miembros tendrá que encontrar un nuevo hogar el próximo mes para ellos y su ganado.

“Veo cómo mi comunidad está siendo destruida”, dijo Joaquín Castillejos, un residente de Bloomington. “Veo cómo nuestras tradiciones, nuestra cultura se borran y nuestra tierra se va apropiando poco a poco”.

Castillejos forma parte del Centro de Acción Comunitaria y Justicia Ambiental. Después de que la Junta de Supervisores del Condado de San Bernardino aprobara por unanimidad la construcción del desarrollo en noviembre de 2022, él y otros grupos ambientalistas presentaron una demanda contra el condado.

“Cuando el condado de San Bernardino aprobó el plan específico del parque empresarial Bloomington, a su revisión ambiental le faltaba información crítica sobre los impactos ambientales del proyecto”, dijo Candice Youngblood, abogada de Earth Justice. “Y el condado tampoco logró involucrar significativamente a la comunidad de Bloomington durante todo el proceso”.

Por otra parte, Earth Justice presentó una denuncia contra el condado alegando que se había dirigido a la comunidad mayoritariamente latina para el desarrollo de almacenes.

“El remedio en estos casos no es detener el proyecto sino hacer una revisión más seria de sus consecuencias ambientales antes de aprobarlo”, dijo Youngblood. “La demanda de derechos civiles no detendrá un proyecto en particular, pero sí lo exigirá si esas agencias descubren que el condado de San Bernardino está violando la Ley de Derechos Civiles”.

Está prevista una audiencia a finales de este mes en el Tribunal Superior del Condado de San Bernardino.

NBC4 contactó a la Junta de Supervisores del Condado de San Bernardino y a los miembros del Consejo Asesor Municipal de Bloomington para solicitar comentarios.