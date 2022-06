Autoridades del EDD ponen alto a fraude que habría costado $560 millones

El EDD logró detener un intento de fraude que habría costado $560 millones al sistema de desempleo, pero muchos beneficiarios legítimos podrían verse afectados.

En días recientes, el Departamento de Desarrollo de Empleo, o EDD por sus siglas en inglés, notó algo muy raro.

El departamento señaló que hubo un aumento dramático en la cantidad de solicitudes de beneficios de desempleo enviadas por fax y por correo, llegaron unas 47 mil en un periodo de tiempo en que normalmente habrían recibido alrededor de 7,000.

“Los estafadores vieron una oportunidad, y optaron por un esquema más anticuado de meter solicitudes, pero aun así lo detectamos, insistió Scott Mcgregor, abogado especialista en fraudes al EDD.

Como resultado, el EDD rápidamente bloqueó todas las solicitudes que, de haberse procesado, habrían significado una pérdida de $560 millones, pero, debido a esta medida de emergencia para evitar el fraude.

Los beneficiarios que realmente mandaron una solicitud por fax, o por escrito, ahora tendrán que corroborar que ellos no son impostores, y si realmente pidieron la ayuda.

El EDD ya está en proceso de imprimir y enviar miles de cartas, así que, si usted está entre los afectados, recibirá una de ellas indicándole los pasos a seguir para asegurarse de que procesen su solicitud. Le pedirán cierta información para verificar que usted mandó el reclamo, así que, responda de inmediato para no retrasar su pago.

Y si usted no pidió beneficios de desempleo, y le llega una o múltiples notificaciones del EDD, eso podría significar que los impostores usaron sus datos personales para mandar solicitudes a su nombre. Si es su caso, llame y repórtelo, al 866-401- 2849 para que le ayuden.

¡Proteja su identidad!

Recuerde, no responda a ningún mensaje en las redes sociales o en una aplicación móvil. El EDD no usa este método para comunicarse con los solicitantes, y si un desconocido visita su casa y dice que usó su domicilio por accidente o pregunta sobre correspondencia recibida por error, no le proporcione ninguna información y repórtelo inmediatamente al EDD.