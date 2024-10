Un posible conductor ebrio atropella mortalmente a una mujer en Anaheim

Un presunto conductor ebrio atropelló y mató a una mujer que estaba dando un paseo en Anaheim el martes por la noche, según el Departamento de Policía de Anaheim.

El accidente ocurrió cerca de la intersección de la calle Rio Vista y la avenida Wagner, alrededor de las 8:30 p.m. Allí, el conductor que iba a exceso de velocidad en un Mercedes plateado se estrelló contra una valla y sobre un sendero peatonal, donde la mujer estaba dando su paseo. El coche se detuvo después de aterrizar en un cuerpo de agua poco profundo.

“Mi esposa escuchó un choque y sonó como si alguien hubiera dejado caer una lavadora de su camioneta”, dijo Al Sack, que vive en Anaheim. “No escuchamos ningún chirrido de neumáticos y lo siguiente que supe fue que había helicópteros sobrevolando”.

El sargento. Matt Sutter, del Departamento de Policía de Anaheim, dijo que los primeros en responder se enteraron de que el accidente pudo haber sido fatal después de que un hombre se les acercó y les dijo que su esposa había salido a caminar y no había regresado.

“Durante nuestra investigación, un residente de Anaheim se acercó a nosotros y nos dijo que su esposa había salido a caminar y no había regresado”, dijo el sargento Sutter. “Nuestros oficiales buscaron en el área y con la ayuda de nuestro helicóptero, lamentablemente, desafortunadamente, localizaron a una mujer que estaba muerta en un matorral cercano”.

El conductor y el pasajero del automóvil que atropelló a la mujer fueron trasladados a un hospital cercano con heridas leves. El conductor ha sido detenido desde entonces.

“No hay excusa. Esta esposa, esta familia, su mundo se puso patas arriba”, dijo Sutter.

Las autoridades no revelaron el nombre de la mujer que murió, pero la describieron como una mujer de unos 50 años y residente del vecindario.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.