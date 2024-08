Vea el progreso de la construcción del cruce de vida silvestre Annenberg en Agoura Hills

La construcción del cruce de vida silvestre más grande del mundo sobre la autopista 101 está avanzando de manera constante con los avances en la plataforma del puente, anunció el viernes la ciudad de Agoura Hills.

“Los equipos están construyendo muros de contención de sonido y barreras de hormigón a ambos lados de la plataforma del puente”, que servirá como cruce de vida silvestre sobre los carriles de la autopista, dijo la ciudad.

Un nuevo video publicado por el Departamento de Transporte de California también muestra la colocación de varillas de refuerzo para los muros de contención de sonido. Los trabajadores también están ensamblando encofrados de madera en preparación para el vertido de hormigón.

El proyecto del cruce de vida silvestre Wallis Annenberg está construido para abordar el mayor desafío de conservación que enfrenta la vida silvestre local, que es el “aislamiento por carreteras y desarrollo”, según décadas de investigación del Servicio de Parques Nacionales.

“Los cruces de vida silvestre restauran ecosistemas que habían sido fracturados y alterados. Estos cruces van más allá de la mera conservación, hacia una especie de rejuvenecimiento ambiental”, dijo Wallis Annenberg, director ejecutivo de la Fundación Annenberg, que ayudó a iniciar el proyecto.

La construcción del cruce es especialmente esencial para la supervivencia de los pumas en las montañas de Santa Mónica, una especie clasificada como “especialmente protegida” en California, según el Dr. Seth Riley, jefe de la División de Vida Silvestre del Servicio de Parques Nacionales.

Las actividades de construcción están en curso, con trabajos diurnos programados de lunes a viernes.

Si bien la autopista 101 permanece abierta al tráfico en ambas direcciones por la noche, el horario está sujeto a cambios debido al clima o razones operativas, y los automovilistas deben estar atentos a los posibles cierres de carriles y rampas.

La ciudad de Agoura Hills alentó al público a verificar los cierres actuales en el mapa de Caltrans.

Fotos: así quedará el cruce de vida silvestre sobre la autopista 101 en Agoura Hills

El gobernador Gavin Newsom anunció en mayo que el proyecto está en camino de abrirse a principios de 2026.

A medida que continúa la construcción, los residentes y los entusiastas de la vida silvestre pueden monitorear el progreso a través de cámaras web en vivo aquí.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.