El médico y el supuesto traficante acusados ​​de la muerte de Matthew Perry acuerdan retrasar el juicio

Un médico y un presunto traficante de ketamina, ambos acusados ​​de suministrar drogas ilegalmente al actor Matthew Perry antes de su muerte, han notificado a un juez federal que han acordado retrasar sus juicios hasta el año próximo.

Los abogados defensores del Dr. Salvador Plasencia y Jasveen Sangha firmaron una estipulación conjunta con los fiscales federales presentada el martes que propone posponer los juicios con jurado hasta el 4 de marzo de 2025.

Inicialmente, ambos iban a ser juzgados en octubre.

Un fiscal federal anunció este jueves que cinco personas han sido acusadas en relación con la muerte de Matthew Perry por una sobredosis de ketamina el año pasado, incluido el asistente del actor, dos médicos y una mujer conocida como la "Reina de la Ketamina" .

La Fiscalía de los Estados Unidos en Los Ángeles anunció los cargos contra Plasencia, Sangha y otras tres personas el 15 de agosto, acusando a los cinco de desempeñar un papel en el suministro de ketamina en los meses y semanas previos a la muerte de Perry en octubre pasado por una sobredosis accidental de ketamina.

Plascenia fue acusado de un cargo de conspiración para distribuir ketamina, siete cargos de distribución de ketamina y dos cargos de alteración y falsificación de documentos o registros relacionados con la investigación federal.

Sangha enfrenta un cargo de conspiración para distribuir ketamina, un cargo de mantenimiento de un local relacionado con drogas, un cargo de posesión con intención de distribuir metanfetamina, un cargo de posesión con intención de distribuir ketamina y cinco cargos de distribución de ketamina.

Ambos se han declarado no culpables.

La solicitud de aplazamiento del juicio citó la voluminosa cantidad de pruebas que podrían presentarse en el juicio, incluidos “materiales relacionados con la ejecución de órdenes de registro federales, análisis de laboratorio adicionales de drogas, información de las víctimas, informes y grabaciones de entrevistas, informes de expertos, extracciones de teléfonos celulares e informes relacionados, entre otros materiales”.

Sangha fue acusado originalmente en abril y luego enfrentó cargos adicionales cuando se reveló una acusación formal sustitutiva en agosto que también nombraba a Plasencia.

Otras tres personas aceptaron declararse culpables de cargos relacionados, entre ellos Kenneth Iwamasa, asistente personal de Perry que vivía con él durante mucho tiempo, Erik Fleming, amigo de Perry, y el Dr. Mark Chávez, un médico de San Diego acusado de suministrar ketamina al Dr. Plasencia.

Chavez hizo una comparecencia inicial ante el tribunal la semana pasada y se espera que se declare culpable en las próximas semanas.

Perry tenía 54 años cuando lo encontraron inconsciente en la piscina de su casa en el área de Pacific Palisades y los paramédicos lo declararon muerto.

El médico forense del condado de Los Ángeles concluyó que la muerte de Perry el 28 de octubre de 2023 fue el resultado de los efectos agudos de la droga ketamina y enumeró los factores contribuyentes de ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina, un medicamento utilizado para tratar el trastorno por consumo de opioides.

