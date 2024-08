Revelan nuevos detalles sobre Dr. P,  el médico vinculado con la muerte de Matthew Perry

Un médico con licencia, que se encuentra entre las cinco personas acusadas en relación con la muerte por sobredosis accidental de ketamina de la estrella de "Friends", Matthew Perry, salió de la cárcel el viernes después de pagar la fianza.

El Dr. Salvador Plasencia, conocido mejor como Dr. P entre sus pacientes, incluido el fallecido actor, dirige el Malibu Canyon Urgent Care, que estuvo cerrado el viernes.

"He trabajado con él durante años. Es un buen médico", dijo una mujer que trabaja con Plasencia. "No sé toda la historia. No estoy involucrada en esto, pero como persona, lo conozco. Y sé que es una muy buena persona".

https://www.youtube.com/live/4Y1m0rUrzWU?si=sSncK2m_ofz0HeIh

El abogado de Plasencia también cree que podrá luchar contra los cargos de Plasencia en la corte.

“Él confía en que cuando salgan las pruebas, será reivindicado”, dijo Stefan Sacks, el abogado de Plasencia.

Pero documentos judiciales recientemente revelados alegan que Plasencia le mostró al asistente de Perry, Kenneth Iwamasa, cómo inyectar la droga después de suministrarle numerosos frascos de ketamina a cambio de dinero en efectivo.

Los fiscales federales afirmaron que, aunque otro proveedor proporcionó la ketamina que mató a Perry, la DEA dijo que las ventas de los médicos alimentaron la adicción del actor.

“El viaje de Matthew Perry comenzó con médicos inescrupulosos que abusaron de su posición de confianza porque lo vieron como un día de pago”, dijo Anne Milgram de la DEA.

Los vecinos de Plasencia en Agoura Hills dijeron que el médico y su familia se mantienen mayormente aislados en el vecindario.

Plasencia enfrenta varios cargos que podrían llevarlo a una prisión federal de hasta 120 años.