Agentes del LASD acompañan a la hija de un colega fallecido a su primer día de clases

Los colegas de un agente del alguacil del condado de Los Ángeles que murió después de su batalla contra el cáncer se hicieron presentes de forma destacada el miércoles por la mañana.

Muchos estudiantes de la escuela primaria Washington en Glendora estaban nerviosos por el primer día el miércoles, pero una niña de 6 años recibió apoyo adicional gracias a los colegas de su difunto padre. En un emotivo recibimiento para su primer día de clases, los agentes del LASD se pusieron en fila para darle abrazos y palabras de aliento a la niña.

“Podemos asumir ese papel, cumplirlo por él y ser una segunda familia para él”, dijo Seth Belville, paramédico del alguacil adjunto.

Los estudiantes regresan con algunas normas nuevas. Una de ellas es la prohibición de los teléfonos celulares en las aulas.

El padre de la niña, el agente del alguacil Gonzalo Galvez, formaba parte del equipo de médicos tácticos del LASD. Perdió su batalla contra el cáncer gástrico a la edad de 47 años, dejando atrás a su esposa y tres hijos.

Galvez era un veterano del ejército y sirvió en LASD durante 24 años.

“Era un tipo realmente bueno, un ayudante del alguacil honesto. Uno de mis jefes de equipo favoritos con quien trabajar”, dijo Rob Gracia, un piloto de helicóptero de LASD.

“Tuvo una carrera estelar, recibió una medalla al valor, era un tipo realmente honesto”, dijo el sargento Kamal Ahmad.

“Era uno de esos tipos con los que siempre se podía contar. Era tácticamente sólido, maduro, responsable, un padre cariñoso, un gran amigo y un gran compañero”, dijo Grant Roth, paramédico del ayudante del alguacil.

Por estas razones, sus compañeros agentes se presentaron para ayudar a su pequeña el miércoles. Los pilotos de Galvez volaron el helicóptero en el que trabajaba sobre la escuela para demostrar que siempre estarían allí para cuidar de su familia.

“Al final del día, sabemos que estamos ahí el uno para el otro y eso es lo que hacemos”, dijo uno de sus colegas.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.