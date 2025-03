Harmony Project: transformando oportunidades educativas mediante la música

Una organización sin fines de lucro en el sur de Los Ángeles ofrece a los jóvenes transformar sus oportunidades educativas con un toque musical.

Al ritmo del mariachi, los pequeños artistas afinan sus instrumentos que les darán la oportunidad de tocar, algún día, en grandes escenarios. Es la oportunidad que ofrece Harmony Project, que ha servido a la comunidad por más de 24 años.

“Harmony Project” da clases gratuitas a los estudiantes alrededor del sur de los Ángeles. Tenemos más de 40,000 estudiantes en el programa”, señala Ingrid Hernández, subgerente de la organización.

La fundación ofrece sus servicios a niños y adultos, con un enfoque en diferentes géneros musicales.

La organización recibe el apoyo de escuelas locales y el Departamento de Parques y Recreación de Los Ángeles. No solo ofrecen clases de música sino que los estudiantes reciben apoyo para acceso a la educación superior a través de servicios sociales.

Harmony Project atiende a estudiantes de K-12 en varios centros comunitarios en el sur de California.

“Los niños que van aquí en el programa hacen muchas cosas, como deportes, música, si quieren nadar, clases de STEM”, dijo David Almenta, director de Expo Center.

Más que un programa, Harmony Project ha desarrollado un modelo integral donde combina la educación con el arte y la preparación para asistir a la universidad

“Si llega un niño o una niña que necesite ayuda con la tarea o con la música, nosotros lo ayudamos”, dijo Almenta.

La música ha demostrado ser una herramienta poderosa para cambiar vidas y esto se ha convertido en el pilar de Harmony Project.

Valeria Serrano, una talentosa joven venezolana, ha encontrado en la música su manera de integrarse y echar raíces en Estados Unidos.

“La música me ha ayudado a aliviar el estrés que siento por la escuela. No es nada complejo es algo que yo puedo hacer con mis propias manos, tengo maestros y me ayudan todos los días”, dijo Lea Carbajal, quien toca la guitarra y la viola

El impacto de Harmony Project ha sido reconocido con prestigiosos premios, incluyendo el Bright Spot en educación hispana, otorgado por la Casa Blanca.

