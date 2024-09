Los Dodgers en la postemporada: Todo lo que tienes que saber sobre fechas, entradas y más

En otra señal de que se acerca el otoño, las entradas están a punto de salir a la venta para la postemporada de alto riesgo de las Grandes Ligas de Béisbol.

Las ventas comienzan el miércoles, a las 10 a.m., para los posibles juegos de la Serie Divisional de la Liga Nacional y la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en el Dodger Stadium.

Los Dodgers ya han asegurado su duodécima aparición consecutiva en los playoffs gracias a una temporada histórica escrita por el dos veces MVP Shohei Ohtani.

Los Dodgers celebran la Noche de la Herencia Guatemalteca el martes.

Hasta el lunes, el número mágico para asegurar el título de la División Oeste de la Liga Nacional por undécima vez en 12 años era cuatro. Ganar la División Oeste de la Liga Nacional, lo que podría suceder tan pronto como el miércoles, les daría a los Dodgers un pase directo a la ronda de comodines.

Si los Dodgers son los mejores clasificados, los Juegos 1 y 2 de la Serie Divisional de la Liga Nacional se llevarían a cabo el 5 y 6 de octubre en el Dodger Stadium. El quinto partido, de ser necesario, sería el 11 de octubre. Si la temporada terminara el lunes, los Dodgers jugarían contra el ganador del partido de comodines entre los Mets y los Padres.

Si los Dodgers son los peores preclasificados en la NLDS, el Dodger Stadium albergaría el tercer y cuarto partido el 8 y 9 de octubre.

Si los Dodgers avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, esa serie comenzaría el 13 de octubre en el estadio del mejor preclasificado.

Los Dodgers y los Padres se enfrentarán en una serie de tres partidos en Los Ángeles, a partir del martes. Los Ángeles cierra la temporada regular con tres partidos contra los Rockies en Colorado. Después de la serie de los Dodgers, San Diego viaja a Arizona para tres partidos contra los Diamondbacks.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.