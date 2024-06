La  Experiencia Messi llega a Los Ángeles: un viaje por la vida de la leyenda del fútbol 

Lo que debes saber La impresionante exhibición multimedia abre oficialmente sus puertas el viernes 14 de junio

La exhibición está ubicada en The Stage at Casitas, en el 2800 Casitas Ave, Los Angeles, CA 90039

Los Ángeles es una ciudad conocida por sus estrellas, por lo que es lógico que le dé la bienvenida a otra este fin de semana.

No, esta estrella no es del tipo de Hollywood, sino que proviene del mundo del fútbol, ​​y podría ser el mejor que jamás haya jugado este deporte.

Lionel Messi, la superestrella del fútbol argentino, trae su inmersiva “Experiencia Messi” a Los Ángeles y se abre al público este fin de semana.

La impresionante exhibición multimedia abre oficialmente sus puertas en The Stage at Casitas el viernes 14 de junio a las 10 a. M., invitando a los fanáticos a embarcarse en un viaje inolvidable a través de la vida y carrera de la leyenda del fútbol.

Al entrar al recinto de 20,000 pies cuadrados, te transportas de regreso al campo de tierra en Rosario, Argentina, donde los sueños de Messi despegaron por primera vez.

El aire se llena con el aroma de la ambición y el talento en bruto, mientras un mural animado de arte callejero da vida a los desafíos y triunfos de la infancia que convirtieron al joven rosarino en el ícono del fútbol que es hoy. El cielo arriba se transforma en un lienzo, que ilustra la visión de Messi y su incesante búsqueda de la grandeza.

Esta experiencia inmersiva, creada en colaboración con CMN, Primo Entertainment y Moment Factory, es un tributo a la extraordinaria carrera de Messi y una celebración de su viaje desde un niño esperanzado hasta un ícono global.

Tras su fenomenal éxito en Miami, la edición de Los Ángeles promete aún más magia, capturando los corazones de visitantes de todas las edades.

Nueve instalaciones interactivas te guían a través de la vida de Messi, cada una de ellas un capítulo diferente de su historia.

Desde la emocionante atmósfera del Camp Nou de Barcelona hasta la gloria de su victoria en la Copa Mundial 2022 con Argentina, cada exhibición es un testimonio de su dedicación y pasión.

Las instalaciones, ricas en innovación de última generación y tecnología inmersiva, invitan a los visitantes no sólo a presenciar, sino a participar en el viaje de la vida de la leyenda.

Tanto niños como adultos pueden sumergirse en juegos físicos y digitales, aprendiendo los trucos y habilidades que definen el arte de Messi en el campo. Y para aquellos que buscan capturar un momento con la leyenda, la tecnología de seguimiento facial de vanguardia ofrece la oportunidad perfecta para tomar una selfie, combinando lo virtual y lo real de una manera que solo la Experiencia Messi puede hacerlo.

Los boletos comienzan en $29.99 y brindarán a los fanáticos acceso a esta extraordinaria aventura, disponible de miércoles a domingo.

Mientras paseas por las exhibiciones, no puedes evitar sentir el pulso del corazón de Messi en cada rincón, el eco de sus pasos en cada camino. El recinto está ubicado en el 2800 Casitas Ave. se ha convertido en un santuario, un lugar donde los sueños y la realidad se entrelazan, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de ser parte de la increíble historia de Messi.

La Experiencia Messi es más que una exhibición; es un viaje a través de la esencia de un hombre que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Se trata de los altibajos, el sudor y las lágrimas, los sueños y las victorias. Es un recordatorio de que la grandeza nace de la perseverancia y la pasión.

En una ciudad que se nutre de estrellas, la brillantez de Leo Messi ahora brilla aún más. La Experiencia Messi en Los Ángeles no es sólo una visita; es una peregrinación para cualquiera que alguna vez haya sido tocado por la magia de la mayor leyenda del fútbol.

