Develan el emblema animado personalizado de entrega de los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028

El miércoles se dio a conocer un emblema personalizado animado para marcar la entrega de los Juegos Paralímpicos de París, el anfitrión de 2024, a Los Ángeles, el anfitrión de 2028.

El emblema, uno de varios que representan historias de Los Ángeles en el período previo a los Juegos Paralímpicos y Olímpicos de 2028, presenta banderas animadas de Francia y EEUU que se pliegan para formar la A en LA28. La bandera de los Juegos Paralímpicos se entregará a Los Ángeles en septiembre después de que París termine de albergar la competencia que comienza en aproximadamente una semana.

