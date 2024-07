Arrestan al padre de menor de Monterey Park que desapareció por una semana bajo sospecha de secuestro

El padre de una niña de 15 años que estuvo desaparecida durante aproximadamente una semana en Monterey Park fue arrestado bajo sospecha de secuestro infantil y otros delitos, anunció el viernes el Departamento de Policía de Monterey Park.

Jeffrey Chao también está acusado de falsificar un informe policial en relación con la desaparición de Alison Jillian Chao, según la policía.

Alison fue reportada como desaparecida el 16 de julio, pero fue encontrada a salvo el martes.

"Los esfuerzos dedicados del departamento y la colaboración con otras agencias fueron fundamentales para resolver esta situación crítica y garantizar la seguridad de Alison Chao", según un comunicado de la policía de Monterey Park. "La Oficina de Investigaciones del Departamento de Policía de Monterey Park todavía está investigando este incidente y no tiene más comentarios en este momento. Queremos asegurarle a la comunidad de Monterey Park que el departamento se mantiene firme en su compromiso con la seguridad y el bienestar de los residentes. Agradecemos su continuo apoyo durante esta investigación".

Según la abogada de derecho familiar del padre, Hannah Bui, la madre de Alison tiene la custodia legal exclusiva de ella por salud mental. Según Bui, a Annie Chao se le concedió la custodia física de forma temporal a partir de la semana pasada.

Jeffery Chao habló durante una conferencia de prensa el martes, cuando agradeció a los amigos y a la comunidad por ayudar a encontrar a su hija. El abogado del padre dijo que no se sospechaba de ningún delito ni secuestro.

"Hemos estado muy preocupados por dónde ha estado", dijo el padre. "Realmente apreciamos lo que todos han hecho y con lo que han ayudado".

Alison desapareció después de ser vista por última vez alrededor de las 6:20 p.m. del 16 de julio en la cuadra 4400 de Collis Avenue en el área de El Sereno de Los Ángeles, dijo la policía. La niña había salido de la casa de su padre en Monterey Park esa tarde y se dirigía a la casa de una tía en San Gabriel, montando una bicicleta de montaña azul y llevando una mochila negra, pero nunca llegó, según la policía y sus familiares. Fue vista montando su bicicleta en varias cámaras de vigilancia del vecindario.

La desaparición provocó llamadas de asistencia pública para encontrarla y los residentes organizaron búsquedas.

La menor fue encontrada el martes por la mañana cuando un residente la reconoció en el área de Glendale y llamó a las autoridades.

Jeffrey Chao ofreció la conferencia de prensa más tarde ese día.

Los detalles sobre la desaparición de Alison siguen sin estar claros.

Cualquier persona que tenga información debe llamar a la policía de Monterey Park al 626-307-1444.

